Alessandro De Marchi, caduta Giro d’Italia 2021/ Trauma al torace: via in ambulanza

Brutta caduta al Giro d’Italia 2021 per Alessandro De Marchi. Il corridore della Israel Start-Up Nation è stato costretto al ritiro, ma a preoccupare sono le sue condizioni di salute, perché è stato portato via in barella. Sul posto sono infatti accorsi sanitari e ambulanze per prestargli le prime cure. Al momento non è chiaro che problemi abbia riportato dopo l’incidente avvenuto nel corso della dodicesima tappa, Siena-Bagno di Romagna, che con i suoi 212 chilometri è una delle frazioni non solo più lunghe ma anche insidiose di questa edizione del giro d’Italia. Lo si è visto purtroppo anche con la caduta di De Marchi, a 185 chilometri dal traguardo. Si parla di trauma toracico con probabile frattura della clavicola.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2021/ Classifica, video streaming Rai 12^ tappa: cade De Marchi

Stando a quanto riportato da L’Equipe, è rimasto coinvolto anche Kobe Goossens (Lotto Soudal) e la caduta sarebbe avvenuta sulla corda durante una discesa. Di Goossens al momento non si sa molto, mentre per De Marchi le immagini hanno mostrato appunto l’intervento dei medici che lo hanno portato via in barella.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2021/ Schmid ha vinto l'11^ tappa. Classifica: Bernal allunga!

CADUTA DE MARCHI: PORTATO IN OSPEDALE

Proprio ieri Alessandro De Marchi ha festeggiato il suo 35esimo compleanno. Purtroppo il regalo è dei peggiori: finisce qui, infatti, il Giro d’Italia per il ciclista, caricato sull’ambulanza dai sanitari. Rassicurazioni arrivano dalla Gazzetta dello Sport che, citando fonti dell’ammiraglia, spiegano che De Marchi è vigile e non ha mai perso i sensi dopo la caduta. A terra dolorante, l’ex maglia rosa è stato subito soccorso e immobilizzato a terra, prima di essere portato via all’ospedale di Firenze per ulteriori controlli. Non è stata la prima caduta di oggi purtroppo, ma quella avvenuta all’inizio della tappa, con quattro corridori coinvolti in fondo al gruppo, non ha avuto conseguenza, perché si sono tutti rialzati per ripartire, tranne Sabatini della Cofidis che ha dovuto cambiare la bici e Soler che invece ha perso subito terreno. Ora si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alessandro De Marchi.

LEGGI ANCHE:

Giro d'Italia 2021, passaggio a livello chiuso/ Video A Rieti 5 ciclisti fermi 40"

© RIPRODUZIONE RISERVATA