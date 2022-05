Alessandro De Meo/ Dopo La Pupa e il Secchione la sua vita è cambiata per sempre

Alessandro De Meo si è dimostrato essere ragazzo davvero molto sensibile, questo è quello che ci ha fatto capire di lui l’avventura a La Pupa e il Secchione Show. L’abbiamo capito anche quando è stata la sua splendida mamma a fargli una sorpresa e a lasciarlo di stucco durante la semifinale del programma condotto da Barbara D’Urso. Il ragazzo ha trovato una via di maturazione che gli ha permesso di raggiungere dei risultati straordinari personali e di crescere verso un futuro che sembra davvero roseo per lui. Ha spiegato: “Se penso che è stato mio papà a iscrivermi a questo programma gli farei una statua. Grazie davvero perché tutto questo mi ha aiutato molto, mi ha cambiato la vita”.

Sono splendide parole che aprono ai discorsi di sua madre, pronta a fargli una splendida sorpresa: “Sei diverso, molto bello. Sono davvero emozionata di vederti. Siamo tutti qui che facciamo il tifo per te. Hai fatto un cambiamento davvero difficile da descrivere. Bravo tesoro“. Dopo queste dichiarazioni l’ha poi abbracciato riuscendo a commuovere il pubblico presente in studio. Gli occhi lucidi sia della mamma che del figlio hanno fatto capire quanto amore c’è tra i due e che bella famiglia che hanno insieme costruito. Clicca qui per il video.

Alessandro De Meo, a caccia della vittoria

Alessandro De Meo è tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show pronti a dimostrare tutto il proprio valore al fine di trovare il trionfo per la finale. Il ragazzo è stato certamente tra i protagonisti indiscussi di questa edizione, non tanto dal punto di vista dello spessore televisivo ma per la crescita personale che ha vissuto durante il percorso. Proprio nella diretta del 26 aprile, pur non dimostrandosi attivo e partecipativo come in altre occasione, è stato chiamato in causa per ricevere elogi in merito alla sua esperienza e per ricevere una grandissima sorpresa. Nello specifico, in studio tutti si sono dimostrati concordi nel dimostrare grande affetto e stima nei suoi confronti; sono arrivati complimenti per la sua capacità di adattarsi alle dinamiche del programma trovando nuovi risvolti anche dal punto di vista del proprio carattere.

Da ragazzo chiuso e introverso che era, ha dimostrato di essere riuscito ad aprirsi dimostrandosi molto di più di quello che sembrava. Ad avvalorare il tutto è arrivata a gran sorpresa anche la madre; quest’ultima ha generato la commozione di Alessandro con un discorso davvero toccante e sentito. La donna ha infatti affermato di seguire con grande attenzione il percorso del figlio e di essere davvero fiera dei passi in avanti che ha fatto. Lo ha inoltre spronato a continuare su questa strada con la finale ormai ad un passo. Oltre al parere dello studio, anche quello del pubblico sembra concorde nel premiare con parole di affetto e stima il percorso di Alessandro. Nonostante un inizio tentennante, è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori come dimostrato dalla miriade di commenti social in suo favore. Ottenuta la possibilità di giocarsi le sue carte per la finale, nella prossima puntata molti si aspettano che sia proprio lui ad ottenere la vittoria.











