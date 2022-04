Alessandro De Meo/ Ecco perché ha scelto Emy a La Pupa e il Secchione Show

Alessandro De Meo sta riscontrando grande successo a La Pupa e il Secchione Show. La quarta puntata del reality, trasmessa lo scorso 5 aprile, è stata certamente molto delicata per il giovane. Il ragazzo infatti ha dovuto affrontare non solo il rischio eliminazione per una classifica non proprio confortante, ma soprattutto una scelta piuttosto ardua. Dopo diverse puntate senza ancora aver scelto la sua pupa, è arrivato infatti il momento di dire chiaramente la sua preferenza definitiva tra Emy e Asia. Dopo diversi tentennamenti e una indecisione evidente visto l’ottimo rapporto stabilito con entrambe le ragazza, il giovane ha scelto di portare avanti nel percorso Emy.

Alessandro De Meo/ Si riprenderà dalla cotta per la pupa Emy De Buono?

Alessandro De Meo ha motivato la scelta affermando di aver seguito più il cuore che la testa; nonostante abbia stretto un rapporto molto sincero e simpatico con entrambe, è evidente quanto sia decisamente più coinvolto proprio da Emy. Dopo solo quattro puntante De Meo ha comunque già dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter emergere all’interno della competizione, grazie a qualità riferite sia alla simpatia che alla determinazione. Anche sui social si evince un discreto supporto a suo carico, molti sono infatti stati conquistati dalla leggerezza e semplicità dello studente. Nella prossima puntata bisognerà capire come si è svolta questa prima settimana da coppia ufficiale con Emy, oltre chiaramente a quello che sarà il punteggio in classifica dopo aver rischiato l’eliminazione nella settimana precedente.

Alessandro De Meo respinto da Emy Buono a La Pupa e il secchione Show/ Antonella Elia gli consiglia…

Alessandro De Meo, le passioni usciranno a La Pupa e il Secchione Show?

Da Alessandro De Meo ci si aspetta a La Pupa e il Secchione Show di vederlo un po’ di più uscire con il suo modo di essere. Ha infatti molte passioni che per ora ha tenuto in secondo piano, senza mai farle emergere. Il ragazzo ama per esempio la break dance cosa che non abbiamo visto sul palcoscenico, ma che speriamo possa esplodere magari cercando di insegnare qualcosa alla sua bella Pupa Emy. Nonostante sia un secchione ama tantissimo la velocità ed è grande appassionato di moto da corsa una cosa che, inutile girarci intorno, piace molto alle ragazze.

Tra le altre cose che ama c’è sicuramente il calcio, si è infatti raccontato come tifosissimo della Juventus. Inoltre ama la musica e si divide tra artisti molto diversi, sottolineando come sia patito di Sting ma anche delle Donatella due mondi molto diversi. Tra l’altro Alessandro ama condividere su Instagram delle foto dei suoi viaggi, infatti è sempre pronto a girare per conoscere nuove cose.











