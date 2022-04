Alessandro De Meo/ Si riprenderà dalla cotta per la pupa Emy De Buono?

Alessandro De Meo si è resa protagonista dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, colma di momenti di puro divertimento di scontri duri tra concorrenti e opinionisti in studio. Il simpatico nerd è riuscito a mettersi in evidenza non solo dal punto di vista del gioco, come dimostrato dal grande successo riscosso in occasione della gara musicale, ma anche dal punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda la competizione, molti hanno apprezzato simpaticamente la sua esibizione sulle note di Come si balla, brano presentato a Sanremo da Dargen D’Amico. Il ragazzo si è letteralmente sbizzarrito colpendo non solo il pubblico e gli opinionisti in studio ma anche i giurati. Infatti, la sfida è stata letteralmente stravinta da Alessandro che si è portato a casa tutti voti altissimi mettendosi in evidenza a dispetto degli altri concorrenti. Per quanto riguarda invece le dinamiche sentimentali, molto curiosa è la sua recente infatuazione per Emy Buono.

Alessandro De Meo respinto da Emy Buono a La Pupa e il secchione Show/ Antonella Elia gli consiglia…

Dopo essersi praticamente dichiarato, avrebbe intenzione di portare in atto una vera e propria trasformazione all’interno del reality. Infatti, starebbe meditando sulla possibilità di trasformare il suo ruolo da secchione in pupo proprio per cercare di fare colpo sulla ragazza. Dopo le prime tre puntate è possibile affermare che De Meo è tra i protagonisti del programma più amati dal pubblico, come dimostrato dai tantissimi commenti in suo favore presenti sui vari canali social. A colpire è principalmente la sua determinazione e voglia di emergere, chiaramente non meno rilevante è la simpatia che ha conquistato oltre che il pubblico da casa anche tutti i presenti in studio. Visto il suo ruolo dominante nel corso dell’ultima diretta, nella prossima puntata sono attese grandi novità in merito al suo percorso. L’attenzione è rivolta non solo al suo percorso e al suo desiderio di trasformare il suo ruolo all’interno del programma, ma soprattutto in rifermento alla sua propensione verso Emy Buono.

Alessandro De Meo, la grande delusione a La Pupa e il Secchione Show

Alessandro De Meo ha iniziato la sua avventura a La Pupa e il Secchione Show con una grande delusione, infatti è stato respinto dalla bella Emy De Buono. Alla fine è stata Antonella Elia a consigliargli cosa fare in caso di sentimento non corrisposto con una donna. L’opinionista ha specificato a chiare lettere al ragazzo di smetterla di fare il tonto e di svegliarsi di fronte a una situazione che non sembra essere all’altezza della sua attenzione. Soleil Sorge, seguita a ruota da Federico Fashion Style, invece spalleggia col ragazzo specificando che una donna si può conquistare anche con la testa e non solo con l’aspetto fisico.

Alessandro De Meo ha però il pregio/difetto di non riuscire a essere sempre cinico soprattutto quando si parla di rapporti sentimentali. Il ragazzo infatti si perde un po’ in sé stesso e sembra essere fin troppo inesperto per conquistare una donna. Dal canto suo però Emy sembra che lo faccia un po’ troppo credere al fatto che tra loro potrebbe esserci una relazione. Di fatto il pubblico è consapevole di trovarsi di fronte a un ragazzo di grande spessore intellettuale che dovrebbe però smaliziarsi e imparare a capire anche il mondo femminile.











