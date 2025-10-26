Chi è Alessandro De Santis, fidanzato di Matilda De Angelis e frontman dei Santi Francesi: “Mi sarei innamorata di lui a prescindere…”.

Lei il cinema, lui la musica; Matilda De Angelis e il fidanzato Alessandro De Santis condividono la passione per l’arte come baricentro professionale e, nel quotidiano, sono appunto legati da un sentimento che entrambi in diverse occasioni hanno celebrato per intensità e importanza. Entrambi in realtà sono molto riservati, attenti a non dedicare troppo spazio mediatico alle dinamiche che riguardano la vita sentimentale; data la notorietà, è al contempo inevitabile che la curiosità degli appassionati non converga verso i temi a tinte rosa.

Chi è Alessandro De Santis, fidanzato di Matilda De Angelis? Una domanda particolarmente in voga soprattutto dopo le dichiarazioni dell’attrice risalenti a qualche mese fa: “Da tempo aspettavo una persona così, mi ha ‘investito’ con il suo amore”. Parole dedicate proprio al cantante, noto soprattutto per il ruolo di frontman dei Santi Francesi con i quali 2 anni fa ha debuttato al Festival di Sanremo, dopo la cavalcata importante a X Factor.

Alessandro De Santis, fidanzato di Matilda De Angelis: “Ecco come mi ha conquistata”

Matilda De Angelis ha talvolta raccontato le difficoltà del passato nel trovare la persona giusta, la fantomatica dolce metà. Poi l’incontro con l’attuale fidanzato Alessandro De Santis – frontman dei Santi Francesi – ha cambiato tutto: “Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere”, ha commentato l’attrice in maniera scherzosa ma sottolineando quanto siano stati ben altri valori a far breccia nel suo cuore piuttosto che il talento artistico. Curioso anche il racconto del primo incontro; nessun retroscena da film o romanzesco, bensì un incrocio di sguardi ‘moderno’. “E’ iniziato tutto su Instagram”, ha rivelato Matilda De Angelis e dopo aver scambiato i primi convenevoli sono poi arrivati a conoscersi a fondo, fino a consolidare la splendida relazione che li vede oggi protagonisti.