Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso/ Crisi superata: di nuovo insieme sui social

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso di nuovo insieme. L’ex capitano della Juventus e la moglie, dopo un lungo periodo di crisi, sono tornati insieme e, sui social, si sono mostrati nuovamente sereni e sorridente. Ad ufficializzare il tutto è stata Sonia che, prima ha condiviso una foto delle sue mani rivolte verso il marito e poi una foto in cui lei e Del Piero sono in compagnia di un ragazzo. Quella di Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso è una storia importante, nata anni fa quando lui era già uno dei calciatore più forti d’Italia mentre lei era una ragazza normale, lontana dal mondo dello show business. Un amore nato per caso e coltivato lontano della luci della ribalta fino al matrimonio e alla nascita dei tre figli Dorotea, Sasha, Tobias.

ALESSANDRO DEL PIERO E SONIA AMORUSO, CRISI SUPERATA

Un amore lungo, un matrimonio e tre figli hanno spinto Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso a riprovarci ed oggi la coppia annuncia ufficialmente di essere tornata insieme attraverso delle foto pubblicate su Instagram. La crisi era scoppiata a giugno del 2018 quando il settimanale Chi diffuse i rumors sul momento complicato che Del Piero e la moglie stavano affrontando. Oggi, è proprio Chi a confermare il ritorno di fiamma tra i due. “Dopo un periodo di crisi, l’ex calciatore Alex Del Piero, ora a Los Angeles dove gestisce alcune attività, ha ritrovato l’armonia con la moglie Sonia Amoruso e insieme hanno superato un duro periodo di crisi”.





