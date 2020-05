Alessandro Del Piero in ospedale, come sta?/ “Non pensavo potesse fare così male…”

Pubblicità

Alessandro Del Piero in ospedale. A rivelarlo è lo stesso ex capitano della Juventus, che ha pubblicato su Instagram un post. Ha raccontato di essere attualmente ricoverato a causa di una colica renale. Una piccola disavventura per l’ex attaccante, che però ha voluto tranquillizzare subito i suoi fan in giro per il mondo. «Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male», ha scritto Alessandro Del Piero. Pinturicchio ha poi usato due hashtag eloquenti: #colicarenale e #calcolorenale. Subito sono scattati commenti di pronta guarigione nei suoi confronti, inevitabilmente tantissimi considerando il seguito che ha l’ex calciatore. Del resto è uno degli sportivi italiani più amati, anche all’estero. Alessandro Del Piero, che si è mostrato in foto ovviamente con la mascherina a causa dell’emergenza coronavirus, si è taggato all’UCLA Emergency Department di Los Angeles, visto che negli ultimi anni vive negli Stati Uniti.

Pubblicità

DEL PIERO IN OSPEDALE, COME STA? GLI AUGURI DELLA JUVENTUS

Due le foto pubblicate da Alessandro Del Piero nel suo post dall’ospedale di Los Angeles. Nella prima fa la faccia sorpresa, quasi spaventata. Nell’altro scatto invece fa il segno del tre per indicare i millimetri del suo calcolo renale. Ha parte del volto coperto dalla mascherina, ma dagli occhi traspare il sorriso che sta facendo e che è importante per rassicurare quanti a primo impatto si sono spaventati nel vedere nel suo profilo Instagram una foto di Pinturicchio in ospedale. La Juventus ha subito mandato il suo messaggio di incoraggiamento a colui che è uno dei suoi simboli: “Auguri di pronta guarigione, get well soon”, il messaggio dei bianconeri. Nel frattempo, la moglie Sonia Amoruso si prende cura dei loro figli, a conferma che non c’è nulla di cui preoccuparsi al momento. Un semplice “stop” per Alessandro Del Piero, che presto potrà tornare a riabbracciare i suoi cari e alle sue attività.





© RIPRODUZIONE RISERVATA