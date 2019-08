Alessandro Di Battista: giallo sull’età/ Compie 39 o 41 anni? Il post diventa virale

Alessandro Di Battista compie 39 o 41 anni? Il front man mediatico del Movimento Cinque Stelle ha spento da poco le candeline, condividendo con gli estimatori uno scatto in compagnia della moglie e del figlioletto, scrivendo nella didascalia di avere 39 anni. Peccato che la data di nascita accuratamente riportata sul sito della Camera, nella passata legislatura, certifica che “Dibba”, di anni, ne ha 41. L’ex deputato in pausa sabbatica dalla politica, lo scorso 5 agosto, ha ringraziato tutti: “Grazie a tutti per gli auguri. Vi voglio bene 39 e non sentirli”. Nato a Roma, il 4 agosto 1978, facendo un rapidissimo calcolo, di anni ne avrebbe dovuto compiere due in più. Svariati commenti tra auguri e molta ironia. Come Fabio C. che malgrado un profilo Facebook da militante M5s doc non mette da parte la stoccata dal retrogusto chiaramente politico: “Eh sì gli ultimi 2 so’ come il mandato zero… nun contano!”.

Alessandro Di Battista: è giallo sull’età, 39 o 41 anni?

L’ironia sotto il post di Alessandro Di Battista, si tocca con mano: “Ti è presa la ‘salvinite’ e racconti le bugie? Quota 41”, lo incita un altro follower. E poi, il mini giallo è svelato: “Non barare! Che fai retromarcia?”, confida un’altra estimatrice. “Sei un ragazzino nel cuore…ma non raccontare balle.. da te solo verità”. Qualcuno invece, lo “attacca” puramente dal punto di vista politico, ignorando appieno il suo compleanno, 39 oppure 41 che siano. Ecco tuonare Loredana: “Grazie al tuo partito per aver permesso di far passare a legge il decreto sicurezza bis! Credevo in voi ma mi avete delusa state permettendo alla lega di fare ciò che vuole e voi state lì a guardare! Avete permesso tutto ciò senza dire una parola! Credevo davvero nel vostro partito ma sono pentita di avervi votato”, zan zan.





