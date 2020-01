ALESSANDRO DI BATTISTA: “GOL DI IMMOBILE!”/ Esultanza con il figlio per la Lazio

Non perde il sorriso Alessandro Di Battista, nonostante la crisi interna che rischia di logorare il MoVimento 5 Stelle dopo l’espulsione di Gianluigi Paragone. Proprio l’appoggio assicurato all’ex conduttore de “La Gabbia” dall’attivista pentastellato, in contrasto con la posizione del capo politico Luigi Di Maio, ha dato l’idea di un clima rovente, oltre a rinvigorire le ricostruzioni e i retroscena che parlano di scissione e rottura definitiva tra i Dioscuri 5 Stelle, appunto Di Maio e Di Battista, considerati un tempo “fratelli”, poi “gemelli diversi” e infine, forse, rivali per la leadership M5s. Ma come facciamo a dire che Di Battista sia allegro? Lo si evince chiaramente dal video pubblicato dalla compagna su Instagram, la franco-algerina Sahra Lahouasnia, che ha deciso di postare un video che ritrae Di Battista nell’atto di esultare col figlio Andrea, nato il 24 settembre 2017.

ALESSANDRO DI BATTISTA ESULTA CON IL FIGLIO

Motivo della loro gioia? La vittoria della Lazio. Papà Alessandro Di Battista deve essersi occupato di catechizzare a dovere il piccolo Andrea sulla scelta della squadra del cuore. Ecco allora che la vittoria della Lazio sul campo del Brescia, firmata da Ciro Immobile, diventa motivo di festa. Di Battista chiede al figlio quale squadra abbia vinto e chi abbia segnato, ricevendo tenere e gioiose risposte dal piccolo tifoso biancoceleste. In tutto ciò si inserische mamma Sahra Lahouasnia, della quale si sentono le risate in sottofondo. Ed è proprio Sahra, nelle sue Instagram Storie, a commentare così la scelta di pubblicare questo momento di vita quotidiana: “Perché mai avrei pensato di pubblicare una cosa del genere…Ma poi i bimbi ti sconvolgono la vita, ma mai le credenze sia ben chiaro!”.

