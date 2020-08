Alessandro Di Battista papà per la seconda volta/ Foto: “É nato Filippo”

È nato il secondo figlio di Alessandro Di Battista: la compagna dell’esponente del Movimento 5 Stelle, Sahra Lahouasnia, ha messo al mondo oggi – martedì 4 agosto 2020 – il piccolo Filippo. L’annuncio arriva direttamente dall’ex parlamentare, che su Instagram ha mostrato una foto che la ritrae con Sahra e con il neonato. Tutto come previsto: recentemente ospite di Dritto e Rovescio, Di Battista aveva annunciato il parto ad inizio agosto, tempistiche perfettamente rispettate. Un altro fiocco azzurro per il grillino, già papà di Andrea. Ricordiamo che era stata Sahra Lahouasnia ad annunciare la gravidanza lo scorso ottobre con un post social.

Visibilmente emozionato per il lieto evento, Alessandro Di Battista ha scritto su Instagram: «È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi! Grazie a Sahra Lahouasnia per questo regalo di compleanno davvero unico. P.S. Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l’ultima volta del resto che festeggio un compleanno mio». Qui di seguito la foto pubblicata dall’esponente M5s, scattata all’Ospedale Civile di Pescara





