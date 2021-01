Alessandro di C’è posta per te/ “Traditore, complottista e no-vax”: furia sui social

La sua storia ha avuto un lieto fine a C’è posta per te, ma su Alessandro è scoppiata una bufera dopo la puntata del programma di Maria De Filippi. La sua storia ha scatenato la rabbia del pubblico, anche se la compagna Florinda, tradita ripetutamente, ha deciso di perdonarlo e lasciarsi tutto alle spalle. I telespettatori non hanno fatto lo stesso, infatti si sono scatenati sui social con commenti anche molto duri nei confronti dell’uomo. Oltre ai suoi tradimenti, nel mirino del pubblico sono finite le sue posizioni complottiste e no-vax che ha espresso sul suo profilo Facebook. «La vera paura la creano i media controllati. Cerchiamo di aprire gli occhi. Basta creare terrore perché dobbiamo tornare a vivere», si legge in uno dei post pubblicati.

Ma si trova pure anche il post: «Solo in Italia si crea il terrore, che serve per creare zombie». E uno sui vaccini anti Covid: «Serve il vaccino obbligatorio con la mappa sotto la pelle e le antenne sopra le corna». Parole che hanno scatenato le polemiche.

ALESSANDRO “COMPLOTTISTA E NO VAX”, BUFERA DOPO C’È POSTA PER TE

In molti si sono rivolti direttamente a Florinda chiedendole di fare retromarcia sul compagno Alessandro, ma ormai è troppo tardi, perché i due sono tornati felicemente insieme, proseguendo la convivenza cominciata dalla coppia di Siracusa nel 2009. Peraltro, le puntate di C’è posta per te sono registrate mesi prima la messa in onda. «Traditore, complottista e pure no-vax», attaccano sui social. Gli utenti hanno scandagliato il suo account, scoprendo che è presidente di un Cannabis social club, per la cura terapeutica tramite la cannabis, e arrivando anche a individuare le sue posizioni controverse in tema di Covid e vaccini sempre sulla sua pagina Facebook. Curioso senza dubbio il post con il vaccino per il quale si sviluppano antenne sopra le corna. In molti hanno ironizzato in riferimento ai tradimenti di cui si è parlato a C’è posta per te e quindi alludendo al fatto che Alessandro se ne intenda.

