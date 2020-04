Alessandro Di Masi/ Conquista tutti nella sfilata in intimo “brutti” (Ciao Darwin)

Pubblicità

Alessandro Di Masi è tra i protagonisti della nuova puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. La quinta puntata dello show, trasmessa in replica sabato 18 aprile 2020 in prima serata su Canale 5, vedrà sfidarsi il mondo dei belli capitanato da Youma Diakita contro il mondo dei brutti con capitano Enzo Salvi. Tra i personaggi seduti nella categoria dei “brutti” si è fatto notare proprio Alessandro, un ragazzo unico nel suo genere che ha catalizzato l’attenzione del grande pubblico e dei social in occasione della prova “defilè” del programma. Sul finale, infatti, come sempre Paolo Bonolis ha dato il via alla prova del defilè che ha visto sfilare in passerella alcuni rappresentanti delle due categorie. Per il momento “intimo” è toccato proprio ad Alessandro calcare la passerella del programma mostrando un fisico tonico e curatissimo da fare invidia.

Alessandro Di Masi, chi è il “brutto” del defilè di Ciao Darwin 8

Chi è Alessandro Di Masi, il “brutto” che ha sfilato durante la prova del defilè di Ciao Darwin 8? Alessandro di professione è un personal trainer come si evince dal profilo Instagram e dalle tantissime foto che mostrano il suo fisico scolpito. Su Instagram il ragazzo ha un seguito altissimo: più di 40mila follower e nella descrizione possiamo leggere “Migliora il tuo corpo”. Alessandro, infatti, propone lezioni mirate di trainer online su allenamento base o avanzato, dimagrimento rapido, ma anche consigli alimentari e assistenza costante. Un profilo molto curato e seguito come confermano anche i tantissimi messaggi da parte dei suoi follower che non si perdono nemmeno una foto del personal trainer. In una delle ultime foto ha scritto “tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pena a cambiar se stesso” incontrando l’approvazione dei suoi fan che gli hanno scritto “Anche io lo penso spesso.. prima di farlo esatto.. cambiare se stessi in meglio” e “Bravissimo Ale, hai detto bene… ahimè da sempre cosi”.



