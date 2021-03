Alessandro Di Masi, sfilata intimo Ciao Darwin ‘Belli vs Brutti’/ Il personal trainer tra i Brutti

Alessandro Di Masi è uno dei protagonisti della puntata in replica di Ciao Darwin in onda stasera, venerdì 26 marzo, che vede sfidarsi la categoria dei Belli contro i Brutti. Il giovane personal trainer napoletano, rappresentante dalla squadra dei Brutti, è molto attivo sui social, che usa principalmente per il suo lavoro. Dando un’occhiata alle foto postate sul suo profilo social, non si può fare a meno di notare come il giovane sia fiero del suo fisico scolpito, nonostante l’altezza ridotta, che mette in mostra in tanti scatti sia durante il lavoro in palestra, sia al di fuori della sua attività. Campeggiano anche numerose foto di suoi clienti, che lo ringraziano per i risultati ottenuti seguendo i suoi consigli. “La palestra è forse una delle poche cose che mi ha reso una persona e un uomo migliore. Mi ha insegnato tanto. Nonostante la nostra relazione sia un pò ballerina, non l’ho mai abbandonata…”, ha scritto qualche giorno fa condividendo con i suoi follower il dispiacere di non poter andare in palestra a causa delle restrizione anti-Covid.

Alessandro Di Masi: sfila in intimo per i Brutti

Nella puntata di Ciao Darwin Alessandro Di Masi era uno dei concorrenti della squadra dei Brutti, capitanata da Enzo Salvi. Il personal trainer è stato in grado di attirare le attenzioni del pubblico, soprattutto grazie al suo carattere e alla sua personalità sopra le righe: durante la sfilata ha messo in mostra il fisico scolpito, indossando un intimo aderente a righe. Alessandro ha sfilato al fianco del modello Thiago Macedo, molto più alto di lui. Il giovane è successivamente stato candidato ai Darwin di Donatello, nella categoria Faccia Tosta, dimostrando così di aver saputo conquistare il pubblico del programma condotto da Paolo Bonolis. Il personal trainer napoletano era in gara con Giulia Basso, e Giuseppe Prestigiacomo, che si è aggiudicato il premio.

