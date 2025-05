Chi sono i genitori di Teresa Langella

Teresa Langella non ha mai fatto mistero di come la cosa più importante della sua vita sia la sua famiglia. Più volte l’ex tronista di Uomini e Donne ha dedicato parole importanti e di grandissimo amore ai suoi genitori: Annunziata e Alessandro Langella. Mamma e papà sono stati al suo fianco in tutte le tappe della sua vita, belle e meno bello, appoggiandola in ogni sua scelta, come lei stessa ha ammesso in alcune interviste e post pubblicati su Instagram.

Andrea Dal Corso, chi è l'ex corteggiatore di Uomini e donne/ "Matrimonio con Teresa Langella è stato unico"

Teresa, in un suo recente post su Instagram, ha definito suo padre Alessandro “tanto sensibile, autentico e speciale”, definendosi “tanto fortunata ad averti e sai perché? Perchè attraverso la tua presenza mi fai sentire figlia, perché ho potuto costruire basi solide e sane e valori che sono la bussola della mia vita”. Papà Alessandro, così come mamma Annunziata, hanno d’altronde accolto come un figlio anche Andrea Dal Corso, il marito di Teresa, e sin dai tempi del loro turbolento percorso a Uomini e Donne.

Genitori Teresa Langella, chi sono Alessandro e Annunziata/ "Sono persone d'altri tempi"

Annunziata, chi è la mamma di Teresa Langella: i problemi di salute e la dedica speciale

Teresa è poi legatissima a mamma Annunziata, una donna forte che ha dovuto affrontare molti ostacoli, anche di salute. In un post pubblicato dall’ex volto di Uomini e Donne un po’ di tempo fa, si parlava proprio di alcune controlli importanti della madre per scongiurare il ritorno “del mostro”, come lei stessa lo ha definito. Analisi che poi hanno appunto scongiurato il peggio. Proprio a lei, in un toccante messaggio scritto nel giorno della festa della mamma, Teresa ha dedicato queste parole: “Ti ringrazio Mamma, per il tempo che mi hai dato togliendo tanto a Te stessa, per ogni sacrificio, per i 7 anni in cui non hai mollato desiderandomi più di ogni altra cosa. Ti prometto, che un po’ alla volta, recupereremo, ogni cosa.”