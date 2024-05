Alessandro e Antonio Bruco, chi sono i concorrenti di Io Canto Family/ Nonno e nipote incantano la giuria

Tra i protagonisti della prima puntata di Io Canto Family, ci sono senza dubbio nonno e nipote, vale a dire Alessandro e Antonio Bruco, una coppia vivace e brillante in grado di collezionare applausi a non finire. Con grande energia ed entusiasmo, la scorsa settimana Alessandro Bruco e nonno Antonio hanno conquistato Michelle Hunziker e i giurati, regalando al pubblico di canale 5 una grintosissima esibizione sulle note di Un ragazzo, una ragazza dei The Kolors. Tanta emozione per nonno e nipote, bravi a tramutare l’ansia in energia durante l’esibizione.

Il piccolo racconta brevemente la sua vita in quel di Bergamo, fino ad arrivare alla chiamata fatta a nonno Antonio per accompagnarlo a Io Canto Family. “Ho scelto mio nonno Antonio perché ha sempre dimostrato grande concentrazione e grande divertimento”, racconta il piccolo Alessandro poco prima di esibirsi. Qualche stoccata agli altri famigliari, che definisce troppo stonati per partecipare alla competizione, poi l’esibizione da applausi con l’amato nonno.

Alessandro e nonno Antonio, una coppia scoppiettante sul palco di The Voice Family

Tra un applauso e l’altro i due concorrenti di Io Canto Family spiegano meglio come è nata l’opportunità di partecipare al programma di Michelle Hunziker, così come la reazione incredula di nonno Antonio dopo aver ricevuto la telefonata da parte del nipote. “Gli chiesi se stava scherzando ma aveva bisogno di me e così sono saltato sul treno”, spiega nonno Antonio.

Scelta migliore non poteva fare dato che il duo ha ottenuto giudizi benevoli, specialmente da Al Bano e Amendola, ma anche da una più severa Orietta Berti, che pur avendo dato “solo” un 8 alla coppia ha definito “nonno e nipote formidabili”. Un’approvazione di lusso per la coppia che questa sera, lunedì 27 maggio, si appresta ad incantare ancora il pubblico di Io Canto Family, con una nuova esibizione. Ci riuscirà?

