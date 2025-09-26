Chi sono Alessandro e Carmelina, i figli di Carmen Di Pietro nati dalla relazione con l'ex compagno Giuseppe Iannoni: ecco dove li abbiamo già visti in tv

Alessandro e Carmelina, chi sono i figli di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro è pronta a tuffarsi questa sera in una nuova avventura televisiva come concorrente di Tale e quale show 2025, in partenza su Rai 1. La showgirl è supportata dall’affetto del pubblico e della sua famiglia, a cominciare dai figli Alessandro e Carmelina, che la sostengono sempre e che anche in questa speciale occasione sono pronti a seguirla in tv.

Prima di diventare mamma, però, Carmen Di Pietro ha vissuto un’importante storia d’amore che all’epoca fece parecchio parlare di sé: quella con Sandro Paternostro, storico volto della televisione e del giornalismo italiano. I due, dopo un fidanzamento durato 5 anni, si sposarono nel 1998; il matrimonio fece scalpore soprattutto per la grande differenza d’età.

In seguito alla morte del giornalista nel 2000, la conduttrice non si è mai più risposata ma ha aperto nuovamente il suo cuore, conoscendo l’ex compagno Giuseppe Iannoni, con cui si è poi lasciata nle 2016. E proprio dalla loro storia d’amore sono nati i suoi due figli, Alessandro e Carmelina.

Carmen Di Pietro e il grande amore per i figli: “Sono la mia vita“

Alessandro e Carmelina, figli di Carmen Di Pietro, non sono così sconosciuti nel panorama televisivo. Non solo la madre ha spesso parlato di loro sul piccolo schermo, ma loro stessi hanno già preso parte ad alcuni programmi tv; il primogenito ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2022 in coppia con mamma Carmen, la secondogenita è stata invece tra le protagoniste dell’ottava edizione de Il Collegio, reality show di Rai 2.

“Ho due figli splendidi, sono la mia vita“, ha ammesso emozionata Carmen Di Pietro in un’intervista a Verissimo lo scorso maggio. “Voglio bene a entrambi; non si può descrivere, è un amore con la A grande. Io ce l’ho messa tutta: per fare la mamma oggigiorno non c’è una scuola, perché se ci fosse stata sarei stata la prima a segnarmi. Però con i miei errori, le mie passioni e le mie ansie cerco di fare la mamma perfetta, che poi perfetta non è mai“.