Alessandro e Carmelina, figli Carmen di Pietro/ Lui: “Mia madre mi ha cacciato via..”

Alessandro e Carmelina Iannoni, sono loro i figli di Carmen di Pietro e del suo ex marito Giuseppe Iannoni. Non è la prima volta che sentiamo parlare di loro visto che spesso sono protagonisti di allegri siparietti social e in tv, lo stesso Alessandro era finito al centro di una serie di polemiche e tutto perché lei stessa lo usa per fare le foto che la ritraggono in pose sexy. Il loro rapporto comunque è stretto e ben collaudato e nemmeno le polemiche lo hanno scalfito soprattutto perché per lui, il figlio ormai maggiorenne di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni, lo conosciamo bene per via della sua partecipazione ad una serie di trasmissioni televisive in cui ha raccontato di come la mamma lo ha cacciato di casa per non farlo diventare un bamboccione. Proprio nello studio di Barbara d’Urso, la starlette aveva annunciato: “A diciotto anni caccerò di casa anche lei. La colpa è delle mamme italiane se ci sono così tanti bambocci.”

Chi sono Alessandro e Carmelina Iannoni, figli di Carmen di Pietro e Giuseppe Iannoni

Questa sera Alessandro e Carmelina Iannoni, la bambina nata nel 2008 sempre dal matrimonio della Di Pietro con Giuseppe Iannoni, sarà in studio a Domenica Live per presentare la loro famiglia al gran completo e raccontare anche la loro giornata tipo. Alessandro confermerà che la madre lo ha mandato via di casa come aveva annunciato? Al momento sembra proprio di sì mentre la piccola Carmelina proprio nei giorni scorsi ha compiuto gli anni e la madre le ha fatto gli auguri via social ricevendo un boom di like. Cosa succederà dopo la comparsata di oggi pomeriggio all’insegna del trash?



