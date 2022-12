Alessandro e Desdemona, Uomini e Donne/ Lui frenato dall’età, Tina: “Sei limitato”

Alessandro e Desdemona: tutto finito

Alessandro e Desdemona sono tra i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha lasciato e accettato il numero di telefono da diverse dame tra le quali anche Desdemona. Bellissima, elegante e raffinata, la dama ha immediatamente colpito Alessandro che ha deciso di conoscerla meglio uscendo con lei. Nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’1 dicembre, al centro dello studio, il cavaliere e la dama raccontato cos’è successo durante l’ultimo appuntamento. I due hanno trascorso una piacevole serata. Non c’è stato alcun bacio, ma a frenare tutto è stato un dettaglio.

Il cavaliere, al centro dello studio, infatti, ha deciso di essere frenato dall’età di Desdemona che, avendo 51 anni, è più grande di lui. Alessandro non nasconde che l’età, per lui, rappresenti un ostacolo.

Alessandro e Desdemona: le critiche per lui in studio

Alessandro spiega di essere frenato dall’età e di non aver voluto baciare Desdemona perchè per la dama il bacio è una cosa molto importante. “Non ti avrei baciato”, sottolinea immediatamente la dama. Contro il cavaliere si scagliano Gianni Sperti, Tina Cipollari, ma anche gli altri protagonisti della trasmissione.

Tina, in particolare, esorta Desdemona a chiudere subito e a voltare pagina. “Sei limitato”, commenta la bionda opinionista che, esattamente come Gianni Sperti è convinta che l’età sia solo un numero e che non abbia importanza nell’amore. Desdemona, pur provando interesse, non nasconde di essere profondamente delusa.

