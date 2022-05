Alessandro e Edoardo, l’elastico si stacca e colpisce le ‘parti basse’ di…/ Gaffe all’Isola dei famosi

Alessandro Iannoni ed Edoardo Tavassi hanno tradito la fiducia di Ilary Blasi per quanto riguarda l’arrivo di nuovi concorrenti. Naturalmente, la conduttrice non ha alcuna intenzione di fargliela passare liscia e si collega con loro per comunicargli una punizione: per i prossimi giorni dovranno restare legati. Alessandro ed Edoardo alzano gli occhi al cielo all’idea di dover rimanere l’uno a pochi centimetri dell’altro. Il buon Tavassi spera di sfangarla perché la cintura non gli entra, ma Alvin provvede prontamente a sistemare le cose per “unire” i due concorrenti.

Così dopo vari collegamenti, Ilary Blasi ritorna dai due naufraghi per capire a che punto siano. E proprio nel momento in cui Alessandro ed Edoardo si mostrano correttamente legati l’uno all’altro, il fratello di Guendalina si allontana dal figlio di Carmen e la ‘catena’ si spezza. Fin qui nulla di strano, se non che nel rimbalzo a rimetterci è il povero Alessandro, che rischia di essere colpito nelle parti basse. La scena viene riproposta più volte al replay, tra le risate generali dello studio. Oltre il danno la beffa per i due naufraghi.

