È tutto pronto per l’ottava puntata del reality di Real Time e le coppie sono chiamate a scegliere il proprio destinoAlessandro e Francesca di Matrimonio a Prima vista 2025 Dopo aver vissuto settimane altalenanti, con emozioni contrastanti e situazioni non sempre idilliache, la coppia deciderà di proseguire la propria relazione anche al di fuori delle telecamere. La loro decisione, tuttavia spiazzerà gli specialisti e non solo, a nessuno è sfuggito infatti la difficoltà dei due sposini durante le registrazioni di instaurare un rapporto fondato su basi solide. E allora cosa è cambiato? E’ scoccata la scintilla? Se sì, quando?

A queste ipotetiche domande risponderanno i diretti interessati nella puntata di questa sera. Alessandro e Francesca, ripensando alla loro avventura a Matrimonio a prima vista Itali 2025, in realtà, ammetteranno che inizialmente è mancata alchimia ed una attrazione fisica quasi sempre al di sotto delle aspettative ma che tutto ciò cambiato dopo la lunga chiacchierata durante la reunion. La stessa Francesca non farà mistero di aver vissuto una partenza “molle” con il marito e confermato che in un mese e oltre di nozze c’è stato solo un bacio tra loro ma allo stesso tempo entrambi stanno imparando a conoscersi ed è nato dell’affetto tra loro.

Matrimonio a Prima vista 2025, Alessandro e Francesca stupiscono gli esperti: epilogo positivo?

Ai tanti dubbi che attanagliano i due sposi Francesca e Alessandro di Matrimonio a Prima Vista 2025, infatti, si oppongono la curiosità e desiderio di scoprire se l’assenza di telecamere possa far nascere qualcosa di genuino e promettente. Francesca, non molto fiduciosa sul rapporto che sta costruendo con Alessandro, deciderà comunque di non precludersi questa possibilità. Anche il marito sarà dello stesso avviso, perché dopo la reunion ha notato una leggerezza avvolgente.

Entrambi, anche se per poco tempo, si sono visti da una prospettiva diversa e non se la sentono di chiudere la porta al loro rapporto. Da qui il tentativo di andare fino in fondo e mettersi ancora in gioco, con la benedizione degli esperti. Francesca e Alessandro da Matrimonio a prima vista 2025 escono insieme. Il consiglio degli esperti, soprattutto di Andrea Favaretto, è quello di aprirsi di più al dialogo ed al confronto.

