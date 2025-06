Matrimonio a prima vista 2025, Francesca e Alessandro al capolinea: due versioni discordanti…

Nulla da fare per Alessandro e Francesca di Matrimonio a prima vista: la loro storia è giunta inesorabilmente al capolinea. Purtroppo la coppia non è riuscita ad andare oltre la fine del programma. I due sposi avevano concluso le registrazioni con le buone intenzioni, ma poi qualcosa non ha funzionato. Stando a quanto emerge nelle anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera, mercoledì 11 giugno, la coppia non era poi così affiatata come voleva far credere.

Le responsabilità maggiori, almeno secondo Francesca, sarebbero da attribuire al marito Alessandro. Dopo la fine delle registrazioni, infatti, il compagno si sarebbe tirato subito indietro. Il condizionale è d’obbligo, anche perché lui davanti agli esperti fornirà una versione leggermente diversa. Non sembrano esserci particolari tensioni tra i due ex sposi, ma sicuramente delle vedute molto diverse.

Francesca sostiene convinta di aver fatto tutto per provare a mantenere i contatti, ma dall’altra parte non ha trovato lo stesso interesse. E’ un vero peccato, perché a differenza delle altre coppie, i due sposi erano favoriti dalla distanza, abitando entrambi a Roma. La versione di Alessandro, ad ogni modo, appare molto schietta per quanto semplice: non ha mai provato un vero coinvolgimento, né emotivo né fisico. Viene da chiedersi allora perché la coppia abbia deciso di darsi un’altra possibilità, una volta terminato il programma.

Ma è un quesito che non trova risposte. Ad oggi, di sicuro, Alessandro sa per certo di non volere più frequentare Francesca. “Non mi sentivo così preso da volerla vedere nemmeno per un caffè”, dice. Gli esperti sono perplessi e sembrano propendere per Francesca, che ha dato dimostrazione di volerci provare fino alla fine.