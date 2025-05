Alessandro e Francesca faticano a mandare avanti il loro rapporto a Matrimonio a prima vista 2025, per la coppia è tempo di fare i conti con la realtà. Per la coppia le cose non vanno benissimo, visto che Alessandro fatica ad aprirsi con la donna e non sembra avere troppe intenzioni di andare incontro alla ragazza dal punto di vista intimo. E chiaramente la questione continua a mettere in apprensione la donna, che sperava in un avvicinamento sotto quel punto di vista che Alessandro non sembra disposto a concedere.

“Mi spiace che lui non si avvicina: sto cercando di rispettare i suoi tempi”, ha ammesso la donna, che incassa pure la delusione di Alessandro quando scopre che lei non è portata per lo sport. Se non scatta non scatta. Io non sono una persona che sa fingere”, si difende lui, accusando poco dopo Francesca di non essere abbastanza sicura come persona. “Se non mi è scattato finora, non credo che succederà” ha ammesso Alessandro riguardo a un possibile avvicinamento con la donna.

Alessandro e Francesca, social all’attacco: “Lui pessimo”

La storia tra Alessandro e Francesca a Matrimonio a prima vista è finita nel mirino dei social, che come al solito non risparmiano niente riguardo ai protagonisti della trasmissione. Alessandro e Francesca sono finiti sotto la lente d’ingrandimento di X e in molti tra i telespettatori hanno commentato:

“Lui è pessimo, impossibile davvero starci insieme”, “Sono sempre più lontani” si legge tra i commenti spuntati su X riguardo alla coppia. I due riusciranno a proseguire il matrimonio anche dopo il gong finale di Matrimonio a prima vista 2025?

