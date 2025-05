Tra le coppie nate a Matrimonio a prima vista 2025, quella di Alessandro e Francesca è sicuramente la più in crisi. Dopo una buona partenza, durante la quale entrambi hanno dimostrato un interesse per l’altro, le cose si sono complicate e sono venute a galla tutte le differenze caratteriali. Alessandro è espansivo ed estroverso oltre che molto sportivo; Francesca, invece, ha un animo artistico ed è riflessiva e introversa, oltre a non amare gli sport.

Differenze sostanziali che hanno creato molti scontri e soprattutto l’insoddisfazione di Alessandro, che vorrebbe Francesca più attiva e reattiva, anche alle sue provocazioni. Questo ha causato un blocco anche nell’intimità, soprattutto da parte dello sposo, per il quale non è scattata quella scintilla, al contrario di Francesca che invece vorrebbe approfondire anche quella parte del loro rapporto.

Alessandro e Francesca sempre più in crisi a Matrimonio a prima vista 2025

Le cose non miglioreranno all’inizio della nuova puntata di Matrimonio a prima vista 2025, quando Alessandro lamenterà ancora a Francesca le sue mancate reazioni. Lei cercherà di coinvolgerlo nelle sue passioni, proponendogli di dipingere un quadro insieme, ma anche questa attività non otterrà i suoi frutti. Per Francesca, uno dei maggiori difetti di Alessandro è “l’egocentrismo” e, dunque, il fatto che voglia stare sempre al centro dell’attenzione e dei discorsi, senza tentare di mettersi nei panni dell’altro. In più, la mancata intimità continuerà a creare problemi: per la sposa, un matrimonio in cui non ci si esplora anche da quel punto di vista è destinato a fallire. Il che vuol dire che, di questo passo, il loro rapporto non potrà durare tantissimo. Vedremo se la reunion con le altre coppie riuscirà a dare una smossa a questo rapporto già in crisi nera.

