Sono più le coppie che non funzionano, a Matrimonio a prima vista 2025, che quelle che funzionano. È sempre stato così, tanto che gli esperti sono vittime di ironia sui social. Quest’anno hanno fatto centro con Sara e Nicola, ma hanno completamente toppato con Alessandro e Francesca, che proprio non si sopportano e quando stanno insieme vorrebbe in realtà essere da tutt’altra parte. Ma cosa succederà nella puntata di stasera su Real Time?

Stando alle anticipazioni, l’intesa tra loro non nascerà neanche con la convivenza a casa della donna. Da una parte lei sarebbe pronta ad aprirsi, a conoscere il marito dal punto di vista intimo, ma dall’altra lui proprio non riesce a provare alcun tipo di attrazione. Neanche il suggerimento della sessuologa Nada sbloccherà l’impasse della coppia.

Matrimonio a prima vista 2025: divorzio in vista per Alessandro e Francesca?

Il viaggio di nozze di Alessandro Adriani e Francesca Ricasoli non è andata come se lo immaginavano: hanno fatto una gita al lago, ma hanno passato tutto il tempo a discutere e a litigare, per non parlare di quando si sono ritrovati sulla terra ferma. Lei non lo guarda mai in viso quando parla, lui spreca battute solo per riempire dei silenzi imbarazzanti. Sono come il giorno e la notte e anche stando agli spettatori non ci sono i presupposti per un matrimonio duraturo.

A Matrimonio a prima vista Italia Alessandro ha confessato chiaramente che avrebbe voluto al suo fianco una donna più sicura di sé e non qualcuno con delle problematiche non ancora risolte. Arriverà anche a confessarle – ha subito bullismo nella sua vita – di non provare dell’attrazione fisica nei suoi confronti. Lei ne rimane ferita anche se sembra incassare le sue parole, con la speranza che possa aprirsi un po’ di più. Il divorzio sembra sempre più dietro l’angolo?

