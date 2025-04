Alessandro e Francesca sono partiti col piede giusto a Matrimonio a prima vista 2025, salvo poi tirare il freno a mano. Il motivo? Nonostante il primo bacio all’altare e al ricevimento di nozze, qualcosa sembra non convincere la sposa. Sono parecchie le ombre che attanagliano i pensieri di Francesca, che forse non vede in Alessandro la persona giusta con cui portare avanti questo esperimento. Ci sono parecchie cose che la infastidiscono di lui, in primis quando la interrompe mentre tenta di esprimere alcuni ragionamento.

A non convincere però ci sono anche alcune prese di posizione di Francesca, la quale nel giustificare la sua ritrosia sostiene di non amare le luci dei riflettori. Una frase che stride con la decisione di partecipare ad un programma del genere, dove sentimenti e personalità vengono messe a nudo di fronte le telecamere. Insomma, non mancano i problemi per questa coppia.

Alessandro e Francesca, cosa non sta funzionando nell’esperimento a Matrimonio a prima vista 2025

Francesca e Alessandro sembrano dunque vivere una fase di stallo a Matrimonio a prima vista 2025. La sposa si sente bloccata dopo aver conosciuto meglio il marito e adesso sembra aver deciso di tirare i remi in barca. Il programma però è ancora lungo e con gli aiuti degli esperti, forse, Francesca tenterà di rimettersi in carreggiata.

Anche per rispetto nei confronti di Alessandro, che legittimamente si chiede che senso abbia proseguire a queste condizioni l’esperimento sentimentale. Il concorrente, inoltre, è amareggiato dal fatto che la sposa non nutra curiosità e interesse nei suoi confronti. Probabilmente inizia ad avvertire la totale mancanza di interessa dall’altra parte. L’unica svolta possibile, a questo punto, potrebbe essere un colpo di scena. Altrimenti anche Alessandro e Francesca rischiano di essere già vicino al capolinea.

