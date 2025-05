Matrimonio a prima vista 2025, Alessandro sorprende Francesca: primo bacio appassionato e…

Alessandro e Francesca si apprestano vivere momenti più che piacevoli a Matrimonio a prima vista 2025. Il percorso della coppia, seppur a rilento, sembra proseguire positivamente. Marito e moglie hanno trascorso queste settimane con cautela, senza lasciarsi andare fino in fondo. Non è chiaro se sia mancato qualcosa in termini di attrazione o se entrambi siano semplicemente più “trattenuti” perché osservati dalle telecamere.

Così, dopo essersi riavvicinati, Francesca e Alessandro provano a vivere con più leggerezza questo esperimento sentimentale. Il marito prende finalmente iniziativa e decide di organizzare una serata romantica in compagnia di Francesca nel centro di Roma. Non solo: all’appuntamento si presenta con uno splendido mazzo di fiori e sembra abbattere la rigidità della compagna.

Alessandro e Francesca al capolinea… anzi no! Scocca la scintilla a Matrimonio a prima vista 2025?

Non a caso, dopo aver vissuto una serata piacevole, la coppia si concede il primo vero bacio appassionato. I fan di Matrimonio a prima vista 2025 hanno dovuto attendere ben sei puntate, ma forse ora anche questa coppia ha qualcosa da dire nel reality di Discovery. Sembra che tra Alessandro e Francesca stia nascendo una complicità interessante, anche se non è chiaro dove potrà portarli.

Di sicuro nel corso della sesta puntata Francesca farà un passo nei confronti di Alessandro, invitando i suoi genitori a cena. La ragazza sembra orientata a chiedere una sorta di ‘benedizione’ a papà e mamma su un rapporto che la sta sorprendendo. Insomma, qualcosa sembra essere cambiato tra i due concorrenti di Matrimonio a prima vista ma come sottolinea saggiamente la madre di Francesca non si può ancora parlare di amore. D’altra parte, fino a non molti giorni fa, entrambi sembravano orientati a non proseguire nemmeno l’esperimento, senza mettersi in gioco davvero. Come andrà a finire?

