Alessandro e Gioele, chi sono i fratelli di Edoardo Donnamaria/ Sorpresa in arrivo al GF Vip?

Alessandro e Gioele, chi sono i fratelli di Edoardo Donnamaria

Questa sera al Grande Fratello Vip è in arrivo per Edoardo Donnamaria “una carezza”. Si tratta di una sorpresa per il gieffino che in questi giorni ha vissuto momenti molto difficili dovuti ad una nuova e nera crisi con Antonella Fiordelisi. La ‘carezza’ in questione potrebbe arrivare da uno o entrambi i suoi fratelli, finora mai apparsi al GF Vip o, più in generale, in televisione.

Di loro infatti sappiamo molto poco: si chiamano Alessandro e Gioele e sono i fratelli maggiori di Edoardo, figli di Vincenzo Donnamaria e Chicca Bianco Crista. Tracce di loro è possibile trovarle sul profilo Instagram del gieffino, dove Edoardo ama pubblicare momenti della sua vita privata, familiare e lavorativa.

Edoardo Donnamaria e gli scatti con i fratelli su Instagram

Proprio spulciando tra gli scatti pubblicati da Edoardo Donnamaria sul suo profilo Instagram troviamo due foto che lo immortalano con i due fratelli Alessandro e Gioele: uan risale a pochi anni fa e i tre sono spaparanzati su un divano “nei giorni del santo Natale”, scrive Edoardo; l’altra invece fa un salto indietro di molti anni. Nella foto in questione, tra le primissime pubblicate da Donnamaria sul suo profilo, Edoardo è piccolissimo e sorride al fianco dei suoi fratellini. Una dolce foto che appartiene all’infanzia del gieffino. Questa sera Edoardo potrebbe ricevere parole di confronto da Alessandro, Gioele o da entrambi, in un momento in cui, d’altronde, il gieffino ne ha davvero tanto bisogno.

