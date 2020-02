ALESSANDRO E GIORGIO MERK RICORDI, FIGLI RITA PAVONE/ Uno è giornalista, l’altro…

Sono due i figli nati dal matrimonio di Rita Pavone e Teddy Reno. I loro nomi? Alessandro Merk Ricordi e Giorgio Merk Ricordi. Alla luce della sua partecipazione al 70° Festival di Sanremo, la vita privata di Rita è venuta in qualche modo alla ribalta, visto anche il fatto che Niente (Resilienza ‘74) è il brano che suo figlio Giorgio ha scritto per lei. Giorgio, infatti, ha seguito le orme dei suoi genitori, iniziando a lavorare nel mondo della musica e diventando compositore. Suo fratello maggiore Alessandro è invece un giornalista della televisione svizzera. Quest’ultimo è nato nel 1969 e, nello specifico, si occupa di politica come caporedattore e coordinatore della Redazione dell’Informazione Web Rsi. In passato è stato anche redattore e inviato per il Radiogiornale all’estero e corrispondente radiofonico da Ginevra. Inoltre, ha scritto per la testata di approfondimento online Modem. Molto diversa la carriera di Giorgio detto George: classe 1974, il secondogenito ha seguito le orme della mamma, divenendo compositore di successo sia in Svizzera che in Inghilterra. I suoi brani hanno scalato le classifiche di entrambi i Paesi, eppure in Italia non è molto conosciuto. Il suo genere è tipicamente anglosassone; la sua maggiore fonte d’ispirazione, Noel Gallagher. Nel suo repertorio troviamo diversi brani rock che si discostano molto dalla tradizione della musica leggera italiana.

Rita Pavone e il sogno di diventare nonna

In un’intervista di qualche tempo fa, a proposito dei figli, Rita Pavone ha dichiarato: “Vorrei avere dei nipoti. Ma i miei figli, che hanno 42 anni e 46, ancora svolazzano di fiore in fiore. Avrei voluto essere una nonna giovane, a 50 anni. Ora chissà…”. L’ex cantante del Ballo del mattone, in gara a Sanremo con un brano rock scritto dal figlio Giorgio, è legata dal 1961 a Teddy Reno. Quest’ultimo è più grande di lei di ben vent’anni. I due si sono incontrati per la prima volta al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, e da quel momento non si sono più separati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA