Alessandro e Guido fratelli di Gianna Nannini/ Luci e ombre nell’automobilismo, poi..

Alessandro e Guido sono i fratelli di Gianna Nannini. Il primo è nato a Siena proprio come la cantante, ma a differenza della sorella ha sviluppato una carriera nel campo automobilistico. Alessandro Nannini, infatti, è un ex pilota, nonché figlio dell’imprenditore Danilo Nannini. La sua carriera inizia nel rally a fine anni settanta, in seguito passa alla Formula Fiat Abarth e porta a casa l’edizione 1981. L’anno seguente si dedica al campionato europeo di Formula 2, ingaggiato dalla Minardi. Debutta in Formula1 nel 1986, al volante della Minardi, squadra con la quale gareggia anche nella stagione successiva. Tra luci e ombre Alessandro Nannini riesce a mettersi in in evidenza per grinta e velocità.

Guido Nannini, fratello di Gianna: l’astio per la pasticceria di famiglia

L’altro fratello, Guido Nannini, ha imboccato strade diverse rispetto ad Alessandro e alla sorella Gianna. Coi due fratelli, in realtà, sembra che non scorra proprio buon sangue. Secondo alcuni portali ci sarebbero state delle incomprensioni famigliari per via dell’eredità della prestigiosa pasticceria Conca d’Oro. Guido Nannini, che ancora oggi vive tra Siena, Lucca, Porto Seguro in Brasile e la Costa Azzurra, dopo una parentesi nell’azienda di famiglia, sembra aver preso le distanze dal business del padre Danilo.

