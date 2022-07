“Alessandro è il nuovo tronista di Uomini e Donne”/ L’anticipazione bomba e il destino di Federica Aversano

Alessandro, chi è il presunto nuovo tronista di Uomini e Donne?

“Faccio uno spoiler non ditelo a nessuno, rimane tra me e voi, il prossimo tronista si chiama Alessandro, è di Milano e ha 19 anni”. È questo lo scoop lanciato su Instagram dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Uno dei nuovi tronisti dell’edizione di Uomini e Donne in partenza a settembre sarebbe dunque Alessandro, un ragazzo che, a quanto pare, non è un volto noto ma uno ‘sconosciuto’ ai fan del programma.

Alessandro sarebbe uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne che, stando a quanto fa sapere il sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, dovrebbero essere in 4, tutti volti nuovi al pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi.

Stando a quanto fa sapere la fonte, “I tronisti, molto probabilmente, sono già stati scelti e si dovrebbe aver optato per la modalità ‘sconosciuti’ (volti nuovi). 2 ragazzi e 2 ragazze. Ovviamente ciò è quello che si sa ad oggi, scopriremo il tutto a 360 gradi soltanto nelle prime registrazioni”. I fan di Uomini e Donne avrebbero però voluto sul trono anche la bella Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Dopo la delusione della non-scelta (lui ha preferito Valeria Cardone), in molti hanno sperato di rivedere Federica sul trono ma, stando a quanto svela Uominiedonneclassicoeover, questa ipotesi appare ormai esclusa. Così come lo è la possibilità di vedere sul trono il giovane influencer Andrea Fratino che sarebbe stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne ma avrebbe rifiutato.

