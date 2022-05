Alessandro e Maria Laura cena romantica a Isola dei Famosi/ Lui: “sono dubbioso”

Alessandro Iannoni dubbioso su Maria Laura De Vitis

Alessandro Iannoni a L’Isola dei Famosi 2022 ha vinto una sfida con la madre Carmen Di Pietro e può scegliere con chi trascorrere una cena romantica. Il naufrago decide di condividere questo momento romantico con Maria Laura de Vitis, anche se non nasconde di essere in dubbio sul reale interesse da parte della ex Pupa. Durante la puntata diversi naufraghi hanno chiaramente espresso i propri dubbi sul comportamento di Maria Laura che, sin dal suo arrivo in Honduras, si è avvicinata al figlio di Carmen Di Pietro. In realtà la stessa Maria Laura in un filmato ha chiaramente detto di essere pronta a conquistare il cuore di Alessandro, ma anche della suocera Carmen che ha riempito di complimenti.

Nick Luciani de I Cugini di Campagna non crede però alle sue parole e durante la diretta precisa: “si vede che ha studiato da casa il personaggio di Carmen” con la Di Pietro che crede alle parole del suo amico naufrago. “Mi ha abbindolata” dice Carmen che è dubbiosa anche lei sul comportamento della ex di Paolo Brosio.

Tutti contro Maria Laura De Vitis: “non è interessata ad Alessandro Iannoni”

L’interesse di Maria Laura De Vitis verso Alessandro Iannoni non convince quasi nessuno in Honduras. La leader Guendalina Tavassi non perde occasione per nominare la ex Pupa: “non mi piace, si è studiata troppo il personaggio Carmen e figlio. Non ti vedo sincera, non penso che ti possa piacere davvero lui”. Non solo, anche Fabrizia Santarelli punta il dito contro la rivale.

Dopo essere stata eliminata al televoto proprio dalla ex Pupa, la ex Bona Sorte di Avanti un Altro nel darle il bacio di Giuda precisa: “voglio baciare Maria Laura perchè non mi è assolutamente piaciuto il suo comportamento. Diceva di fare una cosa, ad esempio di essere attiva e di fare un sacco di fare, invece passava la maggior parte del suo tempo su una stuoia”. Maria Laura si difende: “ho provato a prendere la legna, penso di aver portato una ventata di aria fresca e qualche sorriso e che forse vale più di arrampicarsi su di un albero”.

