Alessandro e Maria Tona, Uomini e Donne/ “Stai giocando con me? Non hai reazioni…”

Dopo il momento dedicato a Roberto, il cavaliere che è stato smascherato da Maria De Filippi che ha mostrato al pubblico di Uomini e Donne i filmati in cui diceva parole d’amore ad una donna che non fa parte della trasmissione, al centro dello studio di Uomini e Donne, si accomodano Alessandro e Maria Tona. “Vorrei sapere se stai giocando con me”, esordisce Alessandro. “Abbiamo avuto la stessa sensazione perchè ho detto alla redazione di non capire perchè mi accusi che ti prenda in giro. Forse tu non riesci a capire che tipo di vita faccio. Io sono contenta di uscire con te, ma dormo cinque ore a notte e ho dei ritmi assurdi che mi rimprovero da sola”, ribatte la dama.

TRA ALESSANDRO E MARIA TONA SPUNTA MAURIZIO

Ciò che infastidisce Alessandro è la non reazione di Maria di fronte alla sua scelta di uscire con altre donne e il fatto che non gli abbia detto di aver sentito Maurizio. “Non capisco cosa ci voglia a dirmi che deve vedersi con Maurizio perchè io non mi faccio problemi a dire che devo federe Federica”, spiega Alessandro. “Non c’era niente di deciso, non ho interesse a vedere Maurizio. Non c’era un appuntamento”, ribatte Maria. “E’ stata una cosa legata alla partita. Maurizio non mi ha dato un appuntamento”, aggiunge ancora la dama. “Mi dà fastidio questa sua non reazione” aggiunge ancora il cavaliere mentre Gianni Sperti ribadisce di non credere affatto a Maria e a Maurizio.



