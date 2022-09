Alessandro e Massimiliano Borghese, chi sono i figli di Barbara Bouchet/ In che rapporti sono?

Alessandro Borghese: lo chef figlio di Barbara Bouchet

Barbara Bouchet, ospite oggi giovedì 29 settembre di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha avuto due figli dall’ex marito Luigi Borghese: Alessandro, il celebre chef della televisione, e Massimiliano. Alessandro Borghese, classe 1976, in una intervista al settimanale Oggi dove ha ricordato alcuni aneddoti della sua infanzia ma soprattutto il rapporto con la madre Barbara Bouchet: “È sempre stata presente, ma sono anche stato lasciato molto solo con le tate. Spesso lei e papà partivano e mi mollavano a casa di Elia, la mia tata storica. Si può dire che sono cresciuto con lei e il marito”. Oggi l’attrice è una madre molto orgogliosa: “Prima lui era il figlio di Barbara Bouchet, adesso sono io la mamma di Alessandro Borghese. Sono fiera di lui: io ho avuto il mio tempo di gloria in abbondanza e ancora oggi non mi manca, ora tocca a lui. Lui è bravissimo come chef, ma come presentatore è diventato fantastico”, ha detto la Bouchet su Spy.

Massimiliano Borghese, per amici e parenti “Max”, è il secondo figlio di Barbara Bouchet e Luigi Borghese, nonché fratello minore di Alessandro. Nato a Roma nel 1989, Max ha intrapreso una carriera in cucina come Chef de Rang al fianco del fratello nel suo ristornate AB – il lusso della semplicità a Milano. Quando era piccolo, Massimiliano era molto geloso della sua mamma: “È una brava mamma, ero molto geloso di lei e con i paparazzi mi mettevo davanti per non farle fare le foto”, ha raccontato nel salotto di Domenica Live. Max è molto legato alla madre, come dimostrano i numerosi scatti insieme pubblicati sui suoi canali social. Alessandro e Max sono legatissimi tra loro anche se il loro rapporto preferiscono goderselo lontano dai riflettori: il fratello più piccolo sui social alcuni scatti insieme allo chef.

