Alessandro e Massimiliano Borghese, figli Barbara Bouchet/ “Legatissimi, in cucina..”

Se Alessandro Borghese è ben noto al pubblico italiano, pochi sanno che lo chef ha un fratello minore. Massimiliano è infatti il figlio più piccolo di Barbara Bouchet e Luigi Borghese. Trentuno anni e, come Alessandro, una strada nella ristorazione e dunque ben lontana dalla carriera della madre. C’è però da dire che il suo lavoro non si svolge ai fornelli in cucina come per Alessandro: Massimiliano infatti è un bartender e da tempo lavora a Milano nel ristorante di Borghese. I due fratelli, oltre a lavorare insieme nello stesso campo, sono legatissimi. A confermarlo anche una foto pubblicata da Alessandro sul suo profilo Instagram qualche tempo fa in cui lo abbraccia con affetto e gli fa gli auguri di compleanno con un semplice “Happy Birthday Bró!”.

Massimiliano e Alessandro Borghese: un’infanzia molto felice

Quella di Massimiliano e Alessandro è stata un’infanzia molto felice. I due fratelli sono legatissimi e in un’intervista rilasciata tempo fa a Food Lifestyle, Alessandro ha raccontato: “Mio padre Gigi mi ha fatto scoprire la passione per la cucina e grazie a lui è diventata studio e progettualità.” Alessandro è sposato con Wilma Oliverio da cui ha avuto le figlie Arizona e Alexandra. Sulla sua compagna ha dichiarato: “Poi mia moglie è stata la vera fortuna della mia vita, è cambiato tutto con lei. Wilma è una vera forza della natura, una mamma che si divide tra casa e ufficio: quanto corre anche lei per far tutto!”.

