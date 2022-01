Alessandro e Massimiliano Borghese, figli Barbara Bouchet/ Lei lo ha cacciato di casa

Barbara Bouchet rappresenta certamente una delle attrici che ha fatto la storia della commedia italiana, ma non è l’unico componente della sua famiglia che può essere considerata popolare. Oltre al suo ex marito Luigi Borghese, attore e produttore, anche il suo figlio maggiore Alessandro, è un personaggio particolarmente noto al pubblico Tv e non solo. Lui è infatti uno degli chef più amati, il padrone di casa di “4 Ristoranti“, il format Sky in cui si trova a visitare i ristoranti della penisola alla ricerca dei migliori in una determinata località e categoria.

Anche il figlio minore della coppia, Massimiliano, che oggi ha 31 anni, ha la stessa passione del fratello per la ristorazione, In un primo momento ha iniziato a lavorare come barman, per poi entrare a far parte dello staff del cuoco. Su una cosa, però, è importante essere precisi: non è stata un’assunzione dettata dai legami di parentela. Il giovane, infatti, ha conosciuto la gavetta svolgendo tutte le mansioni richieste in un locale.

Alessandro e Massimiliano Borghese: il rapporto di Barbara Bouchet con i figli

Alessandro Borghese, classe 1976, ha ormai capito che la cucina è il suo regno, ma non è sempre stato così. Da ragazzo, infatti, non sembrava avere le idee chiare e ha fatto “disperare” la mamma. Una volta preso il diploma, Barbara aveva chiesto al suo primogenito cosa volesse fare da grande, ma la sua risposta è stata “Non lo so“, L’attrice non l’aveva però presa particolarmente bene e l’ha messo davanti a un ultimatum: senza pensarci troppo, infatti, lei lo ha cacciato di casa per renderlo indipendente, convinta che questo gli avrebbe permesso di avere le idee più chiare.

Il rapporto tra lo chef e la donna non è stato comunque sempre rosa e fiori: “Lei non era la tipica mamma italiana – ha raccontato lui in un’intervista –. È sempre stata presente, ma sono stato anche lasciato molto solo con le tate. Spesso lei e papà partivano e mi mollavano a casa di Elia, la mia tata storica. Si può dire che sono cresciuto con lei e il marito”.

Ben diversa è stata la situazione che si era venuta a creare con il secondogenito, legatissimo a lei: “È una brava mamma, ero molto geloso di lei e con i paparazzi mi mettevo davanti per non farle fare le fot”.

