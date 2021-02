Alessandro e Michelle, figli Riccardo Fogli/ “Faccio un figlio ogni vent’anni”

Riccardo Fogli ha due figli: Alessandro Sigfrido, nato nel 1993 dalla relazione con l’attrice Stefania Brassi, e Michelle Mery, nata nel 2012 dal matrimonio con Karin Trentini. Per tanti anni, Fogli ha pensato di non poter avere figli, dopo essere stato operato di varicocele a soli 22 anni: “Per tanti anni ho creduto di essere sterile. Nel 1993 nasce Alessandro Sigfrido. Sigfrido nel Canto dei Nibelunghi è il figlio dell’Impossibile. Mi sentivo un miracolato!”, ha raccontato a Gente, spiegando il secondo nome del figlio. Sigfrido è anche il titolo di una canzone che Fogli ha dedicato ad Alessandro: “L’ho cresciuto con tanta dolcezza e oggi Alessandro ha un carattere forte e modi gentili”. Oggi il ragazzo lavora come road manager insieme al padre e collabora anche con gli Stadio. In occasione della partecipazione del padre all’Isola dei Famosi nel 2019, Alessandro Fogli è spesso apparso in tv per sostenerlo: “Ti vedo bene babbo. Vivila tutta, continua a viverla. stai tranquillo e sereno, stai andando benissimo e sei grande”, gli aveva detto dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona sui presunti tradimenti della moglie Karin Trentini.

Riccardo Fogli: i figli Alessandro Sigfrido e Michelle Mery

Nel 2010 Riccardo Fogli ha sposato Karin Trentini e nel 2012 è nata Michelle Mery. “Faccio un figlio ogni vent’anni”, ha scherzato il cantante a Domenica Live poco dopo la nascita della bambina.“Lei e Karin sono il mio baricentro, le pietre che tengono su la mia vita”, ha confessato Fogli al settimanale Gente. La bambina, che ha già un profilo Instagram, a dicembre è apparsa in una puntata di “Domenica Live” per fare un saluto al padre Riccardo Fogli ospite di Barbara d’Urso: “Ogni giorno che manca gli dò due bacetti da parte, manca da un paio di settimane quindi sono oltre 40 bacetti. Quando ci rivediamo non glieli darò tutti tutti”, ha spiegato la piccola Memè, come viene teneramente chiamata in famiglia la bambina. Michelle Mery ha ammesso che la sua canzone preferita del papà è “Piccola Ketty”. Come è Riccardo Fogli come papà?. “È buono, mi sgrida solo alcune volte”, ha rivelato la bambina.



