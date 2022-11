Alessandro e Paola, Uomini e Donne/ “C’è stato un contatto fisico, ma la passione…”

Alessandro e Paola frenano a Uomini e donne

Dopo il confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti che hanno deciso di concedersi l’esclusiva, nella puntata di Uomini e Donne del 29 novembre, hanno trovato spazio anche Alessandro e Paola. Il cavaliere e la dama, nella scorsa puntata, hanno raccontato di essere usciti già tre volte non nascondendo il reciproco interesse e la voglia di continuare a frequentarsi. Alessandro, molto interessato a Paola, la sta riempiendo di attenzioni.

L’ultimo appuntamento nel corso del quale c’è stato un contatto fisico, tuttavia, non ha entusiasmato Paola che ha deciso di fermarsi e fare un passo indietro non trovando in Alessandro ciò che cerca. La dama, così, al centro dello studio, racconta ciò che è accaduto realmente.

Paola frena con Alessandro

“Mi hai dedicato ogni giorno poesie, canzoni e mi ha scritto delle bellissime parole. Hai detto che stai sognando e hai detto che ‘quando sei con me è come se avessi un cristallo tra le mani e hai tantissima paura di romperlo’. Questa è una cosa bellissima da dire ad una donna, ma ti chiedo se in questi giorni che ci siamo messaggiati, hai notato lo stesso trasporto da parte mia? Ti ho mai dedicato canzoni? Ti ho mai dedicato parole importanti? Ti sei mai fatto una domanda?“, chiede Paola.

“Tu mi hai sempre detto che hai i tuoi tempi e che nei sentimenti sei un diesel. Io ho preferito condividere con te tutto quello che provo”, ha replicato il cavaliere del trono over. “Quello che lei lamenta è la mancanza di passionalità”, spiega Maria De Filippi. “Sempre dolce e in punta di piedi, ma quella passione non l’ho sentita”, commenta Paola. “C’è stato un contatto fisico tra voi?”, chiede poi Tina Cipollari. “Sì c’è stato un contatto, ma non ho sentito un’attrazione“, risponde la dama del trono over mettendo fine al rapporto.

