Alessandro e Patrizia/ “Ci siamo visti solo due ore ma..” (Uomini e donne)

Pubblicità

A Uomini e donne è il momento di conoscere anche altre coppie e di capire come va tra loro in questo strano periodo in cui la loro conoscenza è limitata ad una serie di telefonate e zero contatto fisico, almeno ufficialmente. Al centro dello studio prenderanno posto oggi Alessandro e Patrizia. I due si stanno conoscendo da un paio di settimane ma le anticipazioni di oggi rivelano anche che il cavaliere sembra un po’ con il freno a meno tirato e tutto per via di questa conoscenza atipica. In particolare, Alessandro continua: “Ci siamo visti solo un paio di ore, poche ore, ci stiamo conoscendo…”. Fatto sta che le parole di Alessandro sembrano infastidire Patrizia che si guarda intorno con aria un po’ spaesata, forse non si aspettava queste parole?

ALESSANDRO E PATRIZIA AL CENTRO DELLO STUDIO DI UOMINI E DONNE

Nei giorni scorsi chi ha seguito il trono over di Uomini e donne ha avuto modo di conoscere la bella dama dai capelli platino e dagli occhi chiari che ha conquistato tutti con la sua originalità non senza polemiche. La nuova dama è riuscita a far parlare di sé per il suo aspetto fisico e anche per il suo rapporto con Alessandro S. Secondo gli ultimi rumors sembra che la dama abbia intorno ai 50 anni ma non si conoscono altri dettagli sulla sua vita privata e il suo lavoro, forse conosceremo qualche dettaglio in più proprio oggi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA