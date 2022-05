Alessandro e Pinuccia, Uomini e Donne/ Lei piange: “Soffro da morire, ho voglia…”

Alessandro e Pinuccia, nuovo confronto a Uomini e Donne

Dopo la scorsa puntata di Uomini e Donne nel corso della quale Alessandro ha rifiutato di conoscere una signora non provando interesse per lei scegliendo di ballare con un’altra dama, Pinuccia si è lasciata andare ad uno sfogo tra le lacrime con la redazione. “Io soffro da morire. Mi fa male vedere che arriva prima l’una e poi l’altra. Non capisco se mi vuole bene o male”, dice Pinuccia nel filmato trasmesso da Maria De Filippi. La conduttrice, poi, chiama in studio Pinuccia che ha scritto al cavaliere una lettera.

“Io ti voglio bene”, ribadisce la dama che conferma di essere ancora interessata ad Alessandro. Quest’ultimo, invece, spiega che a rovinare tutto è stato Alessandro che è rimasto deluso dall’atteggiamento di Pinuccia, rea di averlo trattato male dopo il caos scatenato nei mesi scorsi dal greenpass.

Alessandro e Pinuccia: estate in Puglia dopo Uomini e Donne

“Anch’io le volevo bene, eravamo una bella coppia”, spiega Alessandro che poi invita Pinuccia a visitare il talento la prossima estate. La proposta del cavaliere del trono over di Uomini e Donne, però, scatena la reazione di Gianni Sperti che sottolinea come Pinuccia provi un sentimento per lui e si illuderà con questa proposta. Maria De Flippi, poi, spiega ad Alessandro che ciò che chiede Pinuccia sono solo delle passeggiate.

“Pinuccia vuoi solo passeggiate o altro?”, chiede la conduttrice. “Passeggiate e qualche bacio“, risponde Pinuccia che ribadisce di voler riconquistare la fiducia del cavaliere il quale, poi, accetta di ballare proprio con Pinuccia sulle note di Vasco Rossi, il su cantante preferito.

