Alessandro e Pinuccia, Uomini e Donne/ “Mi ha detto stai zitto, è stata arrogante”

Alessandro, dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, si accomoda al centro dello studio nella puntata di Uomini e Donne di oggi, torna al centro dello studio per raccontare la discussione avuta con Pinuccia. Quest’ultima, nella scorsa puntata, si è lasciata andare ad uno sfogo raccontando della disavventura vissuta in treno a causa del mancato green pass non avendo fatto ancora la terza dose del vaccino. Dopo aver ascoltato tutto, al termine della puntata, Alessandro si è preoccupato per Pinuccia la cui reazione, tuttavia, ha lasciato l’amaro in bocca al cavaliere.

“Le ho chiesto perchè i figli non si siano preoccupati della terza dose del vaccino e lei mi ha risposta con arroganza. Mi ha detto ‘stai zitto’. Nessuna donna in 91 anni mi ha mai detto stai zitto. Se mi fossi trovato a Milano, in quel momento, avrei chiesto all’autista di farmi scendere e invece sono stato zitto”, ha raccontato Alessandro.

Alessandro e Pinuccia, tutto finito a Uomini e Donne

Alessandro non nasconde la delusione per la reazione che avrebbe avuto Pinuccia che voleva solo aiutare. Con la voce rotta dall’emozione, il signor Alessandro aggiunge: “Non sto bene in questo momento. Non me l’apettavo da lei che è un’amica2, aggiunge Alessandro. “Era arrabbiata in quel momento”, commenta Gianni Sperti provando a rasserenare lo stato d’animo del cavaliere.

Maria De Filippi, capendo il momento di difficoltà di Alessandro, decide di non dare spazio al loro confronto in studio, ma di lasciare che parlino senza telecamere. Alessandro accetta la proposta della conduttrice e lascia lo studio per un confronto dietro le quinte con Pinuccia.

