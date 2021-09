Alessandro e Pinuccia, Uomini e Donne/ Un telefono per il cavaliere: De Filippi…

Alessandro e Pinuccia tornano al centro dello studio di Uomini e Donne. Dopo il momento dedicato a Sara e a Biagio Di Maro, Maria De Filippi chiama al centro dello studio il cavaliere e la dama, new entry del parterre del trono over. Alessandro e Pinuccia stanno continuano a vedersi e a conoscersi. I due, per il momento, parlano di un’amicizia affettuosa, ma il loro rapporto si sta evolvendo. Nonostante i dubbi musicali diversi, il cavaliere e la dama hanno voglia di viversi e divertirsi.

Per garantire ad Alessandro la possibilità di poter vedere Pinuccia anche quando sono lontani, Maria De Filippi decide di sorprendere il cavaliere con un regalo. Insieme a tutta la redazione, infatti, la conduttrice ha deciso di regalare al cavaliere un telefono di ultima generazione.

Il regalo di Maria De Filippi per Alessandro e Pinuccia

Dopo aver ascoltato il racconto della serata che Alessandro e Pinuccia hanno trascorso insieme, Maria De Filippi rivolge una domanda specifica al signor cavaliere. “Che tipo di telefono hai?“, chiede la padrona di casa. “Un modello vecchio“, risponde il cavaliere che mostra poi il telefono alla De Filippi.

“Noi ti regaliamo un nuovo cellulare con un nuovo numero di telefono. Fino a quando non avrai imparato ad usare il nuovo cellulare, continuerai ad avere anche il tuo vecchio telefono. Quando imparerai, poi, cambieremo la scheda mettendo il tuo vecchio numero nel nuovo telefono”, spiega Maria De Filippi rassicurando Alessandro che temeva di dover cambiare numero.

