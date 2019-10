Alessandro e Simone, chi sono?/ Gemelli Porno Accademy di Siffredi a Non è la d’Urso

Chi sono i gemelli del porno Alessandro e Simone?

Alessandro e Simone sono due gemelli che hanno fatto parte della scuderia del porno diretta da Rocco Siffredi. I due ragazzi, a quanto pare, sarebbero particolarmente dotati. Del resto, per fare parte del team di Tano, occorre possedere una dote innata che non occorre di certo specificare. Ecco cosa scrive di loro, a tal proposito, il buon Fabiano di BitchyF: “I loro nomi sono Alessandro e Simone, sono di Avezzano (in provincia de L’Aquila), hanno 29 anni ed hanno partecipato alla Rocco Siffredi Academy nel 2016, quando Mediaset decise di realizzare un reality sull’accademia e di mandarlo in onda su La5 con il titolo di Casa Siffredi – Late Night (al momento disponibile nel portale Netflix)”. Nel corso del loro provino davanti al re del cinema a luci rosse, avevano dichiarato: “Qualche donna ce la scambiamo e qualche donna l’abbiamo accontentata anche in due perché la coppia non si scoppia”. Di seguito, per cercare di buttarla sullo scherzo e sull’ironia, avevano anche intonato Quant’è bello lu primm’ammore, unendo il fascino alla simpatia.

Alessandro e Simone, i gemelli della Porno Accademy di Siffredi

Stasera Rocco Siffredi insieme al figlio Lorenzo sarà protagonista della nuova puntata di Live Non è la d’Urso, per discutere e dibattere contro coloro che non apprezzano il cinema porno. A quanto pare, si parlerà anche dei due gemelli che saranno presenti in studio al fianco del loro pigmalione. Per saperne di più, ha aggiunto dei dettagli sulla questione anche BitchyX, il sito in salsa piccante dedicato al mondo del porno gay. Ecco cosa abbiamo saputo dei due aitanti giovani tramite un articolo del 29 aprile del 2018: “Nell’Hard Academy di Rocco Siffredi hanno bazzicato anche Alessandro e Simone, i gemelli omozigoti rinominati Nasty Twins. I due (che hanno preso parte con Malena anche all’orgia che si vede nella serie Suburra) sono identici ovunque: anche nei pisell*”. I gemelli dopo aver superato il provino “a pieni voti”, si sono recati in Ungheria con Siffredi, girando alcune scene hard in compagnia di Malena. Dopo il “grande” successo, pare che attualmente abbiamo deciso di mettere da parte questa carriera. Nonostante questo, saranno ugualmente pronti a discutere sul tema in onda su Canale 5 stasera.

