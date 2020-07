Alessandro e Sofia dopo un mese stanno insieme?/ Finiti a tarallucci, vino.. e corni (Temptation Island)

ALESSANDRO E SOFIA, INSIEME UN MESE DOPO LA FINE DI TEMPTATION ISLAND 2020?

Come è finita tra Alessandro e Sofia dopo Temptation Island 2020? Un mese dopo i fan immaginano che le cose siano finite a tarallucci, vino.. e corni, almeno da parte di lei che in più di un’occasione, almeno secondo quanto loro stessi hanno rivelato, si è fatta consolare da altri uomini specie tra una crisi e l’altra con il suo fidanzato. Proprio Alessandro, divorato dalla gelosia, ha chiesto il falò di confronto immediato pochi giorni dopo l’inizio della loro avventura nei villaggi di Temptation Island e questo un po’ ha fatto infuriare la sua fidanzata Sofia visto che l’intento era quello di mettersi alla prova per cercare di rimettere insieme il loro rapporto iniziando proprio dalla fiducia. Alla fine, però, sono bastate due paroline di Sofia, la sua voglia di stare con lui e l’aver capito quanto gli manca, che hanno spinto un infuriato Alessandro a lasciare il programma ancora al suo fianco.

ALESSANDRO E’ TORNATO ALLA SUA VITA, E SOFIA?

Su di loro non sono arrivati rumors e non ci sono nemmeno dichiarazioni ufficiali, le uniche notizie arrivano da una pagina fan dedicata proprio al bell’Alessandro Medici dove si legge che lui è tornato a lavoro e che la vita è ricominciata da dove l’aveva lasciata. Sulla stessa pagina si prega tutti a non offendere il giovane per la sua scelta di seguire il cuore e uscire con Sofia da Temptation Island 2020 qualche giorno dopo l’inizio del programma. Nessuna notizia, invece, riguarda la loro vita di coppia e conferma se davvero le intenzioni e le promesse che si sono fatti al falò hanno trovato appoggio anche fuori oppure no, lo scopriremo solo questa sera quando Filippo Bisciglia incontrerà i due insieme o separati.



