Alessandro e Stefania lasciano Uomini e Donne/ “Viviamoci. Abbiamo bisogno di…”

Alessandro e Stefania lasciano Uomini e Donne. Il cavaliere e la dama del trono over, dopo essersi conosciuti durante la prima registrazione della nuova stagione del dating show, hanno cominciato a frequentarsi e tra loro è scoccata subito la scintilla. Un vero e proprio colpo di fulmine quello che ha colpito Alessandro e Stefania che, molto presi l’uno dall’altra, hanno deciso di andare via dalla trasmissione e di viversi la storia nella vita vera senza telecamere. Dopo una piccola incomprensione dovuto al racconto fatto da Alessandro alla redazione sulla prima notte d’amore trascorsa insieme, la coppia ha ritrovato la complicità. “Siamo usciti, ci siamo chiariti e oggi sono molto felice”, annuncia Stefania al centro dello studio di Uomini e Donne.

ALESSANDRO E STEFANIA INNAMORATI A UOMINI E DONNE: ADDIO ALLA TRASMISSIONE

Alessandro e Stefania innamorati a Uomini e Donne. “La cosa più bella quando vivi queste emozioni così intense è viversi il più possibile fuori”, afferma Alessandro. “Verissimo, anche perchè abbiamo cominciato a parlare di noi e della nostra quotidianità che non riguarda il programma e, uscendo, abbiamo modo di conoscerci meglio anche perchè abbiamo bisogno di stare più tempo insieme per scoprire se siamo compatibili caratterialmente”, aggiunge Stefania. “Per scoprire se siamo compatibili caratterialmente ho regalato a lei e a me quattro giorni a Venezia”, svela Alessandro. L’annuncio della coppia strappa gli applaudi del pubblico e di tutti i protagonista e provoca le lacrime di Gemma Galgani che non trattiene l’emozione che prova di fronte all’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA