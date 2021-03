Alessandro e Stefano, scomparsi da 2 mesi/ “Regia della loro sparizione è la stessa”

Si torna a parlare della vicenda riguardante la scomparsa di Alessandro e Stefano a Storie Italiane. In collegamento le mamme dei due giovani spariti da un paio di mesi dall’Emilia Romagna, la signora Roberta, mamma di Alessandro, e Natascia, mamma invece di Stefano. La prima a prendere la parola è l’avvocato della famiglia di Stefano: “La nostra storia secondo noi è diversa rispetto a quella dell’altro ragazzo, la mamma è stata sentita in Procura ed è un buon segnale, inoltre abbiamo depositato del materiale molto interessante per quanto riguarda i contatti di Stefano, secondo noi lui era preparato alla partenza non minacciato, quindi storie diverse: dal nostro punto di vista ha lasciato l’abitazione deliberatamente, ma bisognerà capire se sia stata una decisione spontanea oppure indotta da un sistema in cui negli ultimi tempi aveva iniziato a far parte”.

Così Roberta, la mamma di Alessandro: “Loro erano sicuramente insieme a Milano, non riusciamo però a sapere cosa sia successo dopo, non sappiamo se sono ancora assieme o divisi. Alessandro mi ha detto che si sentiva manipolato, inizialmente dava la colpa a noi, alla famiglia, poi ha detto che aveva paura ma non sono riuscita a farmi dire di chi”.

ALESSANDRO E STEFANO: “CREDO CHE LA REGIA SIA LA STESSA”

Riprende la parola Natascia: “Credo che la regia sia la stessa, ma i due ragazzi hanno ruoli differenti. La modalità di allontanamento è la stessa, telefoni tracciati vicino a casa e poi spariscono. E’ una modalità di scomparsa e non di suicidio. Anche il discorso dell’abbigliamento: lasciano a casa il giubbotto perchè non gli serve, forse gli daranno l’abbigliamento. Stefano lascia una lettera dicendo che non capiremo il suo gesto, lasciando intendere che potrebbe gettarsi nell’acqua, ma non è così. Le ambizioni dei due ragazzi portano verso i soldi, il successo, il riconoscimento personale. In internet si trova di tutto, proposte di lavoro incredibili, ed è lì che bisogna indagare. Nel 2019 ha condiviso tutto – ha aggiunto Natascia – poi quando gli ho detto che c’era qualcosa che non mi quadrava nelle sue attività di trading e commercio online, mi ha tagliato fuori. Credo quindi che queste persone si siano insediate dal 20192.

