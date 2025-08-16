Tutto quel che sappiamo sui due figli di Pippo Baudo: chi sono Alessandro e Tiziana e che cosa fanno oggi. Il primogenito vive in Australia...

Alessandro e Tiziana sono i figli di Pippo Baudo nati da due storie d’amore differenti. Come molti, probabilmente, ricordano, il celebre presentatore è stato sposato con Angela Lippi e con lei diventò papà di Tiziana nel 1970. Più curiosa, invece, la storia d’amore con Mirella Adinolfi, che ha portato alla nascita di Alessandro nel 1962. In questo caso, il primogenito è stato riconosciuto soltanto anni dopo da Pippo, dopo una lunga serie di magagne legali. Pare infatti che Mirella scoprì di essere in dolce attesa quando era ancora impegnata con Tullio Formosa.

Così decise di tenere il piccolo e di allontanarsi dall’Italia, fino al riconoscimento del figlio da parte di Baudo nel 1996. Alessandro in un’ospitata televisiva di qualche tempo fa, aveva ripercorso il rapporto con il conduttore e proprio in quell’occasione confidò di aver sempre pensato che fosse uno zio. “Pippo era una persona molta affettuosa con me e mi ha sempre voluto bene, io credevo che mio papà fosse Tullio. Ho avuto fortuna, perché di padri ne ho avuti due”.

Alessandro e Tiziana, parla il primogenito: “Quando scoprii che Pippo era mio padre…”

“Saperlo è stato un po’ uno choc”, ha confidato Alessandro sempre nell’intervista rilasciata a Domenica Live. Poi però il tempo ha aiutato Pippo e suo figlio a riavvicinarsi e volersi bene. Oggi, il classe 1962 vive da tempo in Australia, anche se spesso fa ritorno in Italia, dove le questioni di cuore battono forte quanto la sua passione per la musica soul blues.

Sua sorella Tiziana, è sempre stata in Italia e in questi anni ha supportato il padre nella sua attività di conduttore, come assistente. Queste ore di lutto sono inevitabilmente durissime per i figli di Pippo Baudo, per gli altri familiari e per tutti quelli che hanno sempre ammirato il celebre conduttore. Una scomparsa dolorosa per il mondo dello spettacolo e della tv italiana.

