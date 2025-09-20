Alessandro e Tiziana, figli di Pippo Baudo: chi sono? Il primo nato nel 1962 da una storia extraconiugale della mamma. La seconda nel 1970

Nel corso della sua vita, Pippo Baudo ha avuto due figli, Alessandro e Tiziana. Il suo primogenito è nato nel 1962, da una storia extraconiugale di Mirella Adinolfi, sposata con un dirigente Rai. I due vissero una storia d’amore importante che ha portato alla nascita di Alessandro, riconosciuto dal papà solamente molto più avanti. Dopo la nascita di Alessandro, infatti, Mirella è rimasta con suo marito, che ha riconosciuto il figlio: solamente in età adulta quel ragazzo ha scoperto che quell’uomo che era abituato a considerare uno zio, era in realtà suo padre. Nel 2022, dopo una vita passata in Australia, Alessandro è tornato per rimanere vicino al padre.

Alessandro Baudo, chi è il figlio di Pippo Baudo/ Il riconoscimento a trent'anni: una vita in Australia

Nel 1970, poi, Pippo Baudo è diventato papà di un’altra figlia, Tiziana, nata dal matrimonio con Angela Lippi, le sue prime nozze (prima di Katia Ricciarelli). Tiziana è stata a lungo al fianco al padre anche dal punto di vista lavorativo: più avanti si è dedicata all’organizzazione di eventi e ha gestito le relazioni pubbliche di RTL 102.5, lavorando dunque in ambito radiofonico curando però i rapporti.

Angela Lippi, prima moglie di Pippo Baudo/ Una figlia insieme: il divorzio ufficiale nel 1983

Alessandro e Tiziana, figli di Pippo Baudo: “Papà vi ha voluto bene”

Nel giorno del funerale di Pippo Baudo, che si è svolto a Militello, il paese dal quale proveniva il conduttore, il parrocco ha dedicato delle splendide parole ai figli. Ricordando loro quanto il papà abbia voluto loro bene, ha voluto rivelare le ultime parole che ha detto su di loro. “Ho sempre voluto bene ai miei figli” avrebbe raccontato il conduttore al parroco che ha officiato il suo funerale. Qualche giorno dopo la morte del papà, Alessandro e Tiziana, figli di Pippo Baudo, hanno assistito all’apertura del testamento: ai due ragazzi, Baudo ha lasciato circa 10 milioni di euro ciascuno.