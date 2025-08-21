Alessandro e Tiziana, quali sono state le ultime parole che papà Pippo Baudo ha riservato ai loro figli: la confessione di Don Giulio Albanese ai funerali

Funerali Pippo Baudo, i figli Alessandro e Tiziana presenti in prima fila

L’ultimo saluto a Pippo Baudo si è tenuto nella giornata di ieri, mercoledì 20 agosto 2025, in occasione dei funerali che hanno avuto luogo presso il santuario di Militello in Val di Catania, suo paese d’origine. Alla cerimonia hanno preso parte numerosi Vip e tanta gente comune, così come gli amici e i familiari del compianto conduttore che per l’occasione è stato ricordato e celebrato anche da una profonda e toccante omelia del sacerdote.

I funerali sono stati officiati da Don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo, di fronte ad una Chiesa gremita di gente, durante i quali ha voluto ricordare la figura dell’uomo oltre che del personaggio televisivo. Seduti ai primi banchi c’erano ovviamente i familiari del conduttore, a cominciare dai figli Alessandro e Tiziana.

Il primogenito Alessandro è nato nel 1962 dalla relazione tra Baudo e Mirella Adinolfi ma è stato riconosciuto dal padre solo oltre 30 anni dopo, al termine di una vicenda legale. La secondogenita Tiziana è invece nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi e, nel corso della sua vita, ha sempre affiancato il padre nella sua attività professionale diventandone segretaria e assistente.

Alessandro e Tiziana Baudo, il pensiero di papà Pippo riportato dal sacerdote

Durante l’omelia, Don Giulio Albanese ha citato proprio il grande amore che Pippo Baudo nutriva per la sua famiglia e in particolare per i suoi figli. Il sacerdote, come riportato da Repubblica, ha infatti ricordato il profondo legame del conduttore con i figli Alessandro e Tiziana e, in particolare, cosa lo stesso Baudo gli ha rivelato in merito al suo ruolo di padre.

“Pippo mi ha detto di ricordare ai suoi figli che gli ha voluto bene“, ha ammesso il padre spirituale nel corso dell’omelia, come riferisce Repubblica, rivolgendosi ai figli del conduttore seduti in prima fila uno accanto all’altra. “Me lo ha ripetuto costantemente: “Forse a volte ho fatto fatica a essere diretto e esplicito, però una cosa la posso dire: ho sempre voluto bene ai miei figli””.