Alessandro ed Edi sono stati i genitori del tenore Andrea Bocelli ed hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita e nell'esplosione del grande artista.

Alessandro ed Edi erano i genitori del noto tenore Andrea Bocelli, uno dei grandi ospiti della trasmissione Verissimo per la puntata del 21 Settembre 2025. I due sono stati personaggi chiave nella vita dell’artista e soprattutto la madre è stata la prima a credere nelle qualità artistiche del figlio, lanciandolo cosi in questo mondo.

Alessandro Bocelli ed Edi Aringhieri sono stati personaggi chiave per il figlio. La famiglia del tenore possedeva e gestiva un’azienda agricola e nello specifico si occupavano della produzione e commercio di macchine agricole. Edi scopri’ durante la gravidanza del glaucoma del figlio che lo avrebbe portato alla cecità ma si è sempre rifiutata – dal primo istante – di abortire.

Il padre di Alessandro è morto nel 2000 mentre la madre Edi è venuta a mancare nel 2022. Alessandro, oltre alla gestione della fabbrica di famiglia, era una guardia carceraria. Anche il padre credeva molto nelle qualità del figlio e fu tra i primi a spingerlo in questo mondo, accompagnandolo al Festival della Canzone italiana.

Alessandro ed Edi, un legame indissolubile con Andrea Bocelli

Sia Alessandro che Edi hanno avuto un ruolo chiave nella carriera del proprio figlio e lo hanno spinto verso la musica. La madre ha iscritto il figlio al conservatorio e lo accompagnava tutti i giorni al Conservatorio, avendo quindi un ruolo molto importante per la sua esplosione nel mondo musicale. Edi notò fin da subito le qualità vocali e al piano del noto artista.

Il giorno della morte della madre Andrea scrisse una bellissima lettera che pubblicò sul proprio sito ufficiale. L’uomo più volte ricorda come i suoi genitori siano stati fondamentali nella sua ascesa e a riguardo ha sottolineato: “Mi è sempre stata accanto, ha sostenuto le mie ambizioni anche quando in pochi avrebbero scommesso su di me”.

Andrea Bocelli veniva dalla campagna e per molti – sottolinea il tenore – era improbabile una sua esplosione nel mondo della musica. Non invece per la madre e in generale per i genitori che subito hanno riconosciuto le sue qualità e che hanno cosi forgiato uno dei più grandi artisti dell’ultimo secolo.