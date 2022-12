Alessandro Egger abbandonato dai genitori?/ La mamma Cristina Vittoria Egger attacca: “Suoi ricordi sfalsati”

Alessandro Egger e quel “rapporto inesistente coi genitori”, la rabbia nei confronti di mamma Cristina Egger

Della vita privata di Alessandro Egger non sappiamo molto, ma ciò che è emerso in queste settimane nella sua avventura a Ballando con le Stelle 2022, è che i rapporti coi genitori sono alquanto complicati. O per meglio dire, compromessi. La vera identità del padre è ignota al grande pubblico, mentre quella della madre Cristina no, in quanto lei stessa ha spesso rilasciato dichiarazioni per commentare il suo difficile rapporto con il figlio Alessandro. Quest’ultimo non è stato tenero nei suoi confronti, questo perché le attribuisce le sofferenze vissute durante la sua infanzia e l’adolescenza.

Alessandro Egger e Tove Villfor/ Coreografia sulla sua infanzia difficile o messaggio di pace verso la madre?

Proprio a Ballando con le Stelle 2022, Egger ha raccontato che “il rapporto con mamma è un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me”. Una versione dei fatti che non è piaciuta alla donna, che infatti ritiene questa ricostruzione oltremodo esagerata. Il ragazzo, stando ai suoi racconti, avrebbe dormito sulle panchine, in strada e coi senza tetto. “Non dimentico ma potrei perdonare”, ha detto Alessandro a proposito di sua mamma Cristina Vittoria Egger Bertotti. La cinquantatreenne, gran dama della Real Casa Savoia, ora si occupa di moda e negli anni novanta ha lavorato con Versace.

Alessandro Egger, rivelazione choc "bisnonna deportata ad Auschwitz"/ "Riuscì a salvare la vita dei figli..."

Cristina Egger non conferma la versione di suo figlio Alessandro: “Vive di ricordi falsati”

La signora Egger, dicevamo, ha una visione un po’ diversa rispetto a quella di Alessandro. “E’ cresciuto con la sensazione di non essere amato. È solo una sensazione, perché io adoro mio figlio e mio marito (l’imprenditore Wilko Egger) lo ha sempre trattato come se fosse il vero padre”, ha spiegato. Tempo fa Cristina ha pure preso parte al reality Pechino Express insieme ad Alessandro, evidentemente senza riuscire a ricucire il rapporto.

“Non voglio dire che sta mentendo, ma la sua mente ha interpretato in modo errato quello che è successo. I suoi ricordi sono falsati” , ha detto a proposito della versione dei fatti esposta dal ragazzo in tv. “Non ha vissuto in strada come dice lui, io ho sempre pagato tutto, poi lo ha aiutato la nonna. Ma lui è caparbio e presto ha voluto fare da solo. Ha fatto anche lo spazzino a Londra per pagarsi l’affitto, poi si è affermato come modello. Purtroppo lui sente, sbagliando, alcune carenze affettive e nel suo cuore ci sono nodi irrisolti“, ha spiegato mamma Cristina.

Alessandro Egger e Tove Villfor/ "Tra noi è scoppiato un incendio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA